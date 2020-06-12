【企業盈警】東英金融（０１１４０）料全年度盈轉虧錄淨虧損

《經濟通通訊社１２日專訊》東英金融（０１１４０）發盈警，預期截至今年３月底止年度

將盈轉虧，錄得淨虧損。

公司指，預期盈轉虧，主要由於２０１９年下半年中國經濟增長減速、香港長期的社會活動

及今年新型冠狀病毒肺炎疫所引致的集團投資業務減少；今年全球股市暴跌和石油價格大跌對公

司持有的某些投資的負面影響所引致的未實現重估虧損；基於審慎方法對某些項目減值撥備以對

沖全球經濟成長不確定性所帶來的風險。（ｓｋ）

