【企業盈警】佳寧娜料今年度純利將大跌９０％

《經濟通通訊社１２日專訊》佳寧娜（００１２６）發盈警，預期２０２０年度的純利將按

年顯著下跌９０％。

公司指，預期純利大幅減少，主要由於上個財政年度應佔聯營公司之重大投資物業的重估收

益３億元，而預期２０２０年度的重估調整會較少；在２０２０年度因社會事件及爆發新型冠狀

病毒令市場環境轉差而導致餐飲、食品及酒店業務收入之減少所致。（ｓｋ）

