《小傳日記》三桶油狂吐，出口股苦惱；魚缸三連跌，牛市夢幻滅！

《小傳日記》花旗國經過多示威浪潮日後，疫情似乎反彈兼有可能爆發第二波，反映市場恐

慌情緒的ＶＩＸ指數仲急升近四成八，加上鮑爺講到明，經濟復甦道路漫長。缸友們都突然從牛

市夢中驚醍過來，隔晚美股三大指數顯著下跌，強如納指都頂唔順插低半成，道指更跌近７巴仙

，一下子就返落去兩個星期前２５０００水平。香江魚缸尋日已經先跌為敬，今日反而唔算跌得

多，今早跟隨外圍低開５５９點，最多跌５８５點，見６月以來低位２３８９５點。不過美股期

貨有反彈，大市跌幅亦收窄，二萬四關失而復得。午後變化唔大，維持大約３００點跌幅，尾市

跌幅再收窄。最終埋單收報２４３０１，跌１７８點或下跌０﹒７３％，連跌三日，暫時守住

２０日（約２４０２６）及５０日線（約２４０１５），不過距離牛市就愈來愈遠啦！主板成交

１１５４﹒３８億銀，減少約１９巴仙。國貨佬報９８３２，下跌１１２點或跌逾１巴仙。

Ａ場個別發展，上證綜指報２９１９，下跌１點；深證成指報１１２５１，上升８點。兩市

成交達６９９２億人仔減少３巴仙。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）靠穩升近１巴仙，報２９６﹒２銀；ＡＩＡ

（０１２９９）都係靠穩，報７１﹒４銀；中移動（００９４１）走低近１巴仙，報５４﹒２５

銀；建行（００９３９）跌逾１巴仙，報６﹒２銀。



＊原油庫存升三桶油震驚，病患滿床位出口佬最弊＊



「孖展」擔心疫情再度爆發破壞原油需求，加上美國原油庫存觸及歷史高位，油價周四

（１１日）急跌，布油急挫，每桶失守四十美銀大關。美國原油期貨插低逾８巴仙。中海油

（００８８３）插近半成，報８﹒８３銀，為表現最差藍戰士；中石油（００８５７）跪低近３

巴仙，報２﹒６６銀；中石化（００３８６）唔見近３巴仙，報３﹒４１銀；中海油田服務

（０２８８３）瀉近６巴仙，報７﹒３３銀；中石化油服（０１０３３）挫近２巴仙，報

０﹒５４銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）撻低近６巴仙，報２﹒５０４銀。

外媒報道話，隨著花旗國重啟多數州份，新型肺炎新增病例有增加，當地突破咗２００萬人

確診，多州醫院床位再次爆滿，令人憂慮再爆發第二波疫情。出口佬最唔好彩，申洲

（０２３１３）唔見近３巴仙，報９５﹒５銀；耐世特（０１３１６）跪低逾６巴仙，報

６﹒０５銀；敏實（００４２５）無咗逾５巴仙，報２１﹒６銀；新秀麗（０１９１０）滑近１

巴仙，報８﹒３５銀；萬洲國際（００２８８）碌低逾１巴仙，報６﹒７４銀。



＊美團再破頂萬億待見影，網易隨市跌高盛目標設＊



噚晚喺花旗國上市嘅中概股急挫，香江新經濟魚毛就個別發展，阿里巴巴（０９９８８）無

咗半巴仙，報２１２﹒２銀。外媒引述消息話，因為印度嘅廠房難以恢復到正常生產水平，所以

小米（０１８１０）被逼進口部分智能手機去當地，要食多啲成本，唔見１格，報１２﹒８銀。

美團（０３６９０）就逆市抽高近半巴仙，報１６５﹒７銀，盤中曾見１７０﹒１銀上市新高，

市值就嚟去到萬億；閱文（００７７２）踼高逾２巴仙，報４６﹒２５銀；眾安在綫

（０６０６０）滑２格，報２８﹒４銀。

內媒引述消息透露，ＱＱ（００７００）做大股東嘅神州遊戲直播平台鬥魚同虎牙，最快今

年底實行合併計劃，無咗７格，報４４１銀。網易（０９９９９）掛牌第二日，高盛就畀咗佢買

入評級，目標價１４７銀，反映遊戲價值提升，低股價走低逾１巴仙，報１２８﹒５銀；中手游

（００３０２）抽高近３巴仙，報２﹒８４銀；九尊數字互娛（０１９６１）無咗近３巴仙，報

０﹒６８銀；心動公司（０２４００）踼高逾３巴仙，報２８﹒９５銀。



＊５月載客減國泰跌得慘，銀號齊撻低大小象失威＊



花旗國近日新增感染新冠肺炎人數再度上升，「孖展」都好擔心會爆第二波疫情，隔晚美股

航空股急瀉，香江魚缸航空股都全線走低。東航（００６７０）跌低逾１巴仙，報２﹒９４銀；

南航（０１０５５）跌逾２巴仙，報３﹒７２銀；國航（００７５３）軟近１巴仙，報５﹒１１

銀；首都機場（００６９４）都唔見逾２巴仙，報５﹒３６銀。

而國泰航空（００２９３）公布５月客貨運數據，客運量按年大跌九成九，成個月只有

１﹒８４萬人次，載客量去年同月載客量不足１％，平均每日載客量連６００人都無，隻佬今日

繼續尋底滑逾１巴仙，報８﹒３銀。

花旗國財長努欽話，因為神州要喺香江設立國安法，所以政府考慮緊要限制資本經香江流動

，哇！如果係真，本地銀號咪無生意做？今日銀號個價齊齊碌低，大象（００００５）跪低逾１

巴仙，報３７﹒３銀；小象（０００１１）碌低近２巴仙，報１２９﹒５銀；東亞

（０００２３）畀大摩下調上半年盈利預測，仲降咗目標價８巴仙，撻低近２巴仙，報

１８﹒４４銀；中銀（０２３８８）唔見逾１巴仙，報２４﹒１銀；渣打（０２８８８）跣低逾

２巴仙，報４１﹒５銀。金管局就喺社交平台度話，「有能力、有資源、有信心」守住聯滙呢塊

金漆招牌，而同人行嘅美元互換安排係「單向」性質，即係只有人行為香江提供美金，而唔存在

香江將美金資產送去神州。大家周末愉快，請請！



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