《股市一周》市場憂疫情第二波重臨，港股全周挫４６９點

《股市一周》上周港股急飆約１８００點後，港股本周初表現乏力，至昨日（１１日）美國

第二波疫情有爆發跡象，美國疫情確診人數昨增至超過２０２萬人，死亡人數近１１﹒４萬，觸

發本周港股回吐４６９點，回落至二萬四水平。

周一（８日），美國上月非農業就業職位遠勝預期，失業率亦回落至１３﹒３％，市場預估

為１９﹒８％。惟美國勞工統計局表示５月失業率數據出錯，惟內險股、銀行股及地產股等舊經

濟板塊回穩撐市，全日收報２４７７６點，升６點；周二（９日），美國６月初公布的就業數據

遠較市場預期理想，令市場憧憬當地經濟會加快復甦，加上納指連續第二個交易日創歷史新高，

道指連續第六個交易日上升，刺激港股全日收報２５０５７，上升２８０點；周三（１０日），

隔晚美股個別發展，道指和標指回吐，加上內地ＣＰＩ及ＰＰＩ數據欠佳，最終港股全日收報

２５０４９，下跌７點；周四，隔晚美國聯儲局一如市場預期保持利率不變，並預計今年美國

ＧＤＰ將萎縮６﹒５％，加上有消息指美國擬爆發第二波疫情，港股全日收報２４４８０點，跌

５６９點。

美國多地均有示威控訴警暴，同時憂慮第二波新型肺炎疫情；美國原油庫存觸及歷史高位拖

累油價，三桶油表現疲弱，道指曾瀉逾１９００點，拖累港股本日收報２４３０１，跌１７８。

總結一周，港股在２３８９５點至２５３０３點之間波動，全周跌４６９點或１﹒８９％。

國指收報９８３２點，全周跌２３３點或２﹒３２％。日均主板成交約１２７７﹒３４億元，較

上周減少３﹒８％。



＊新經濟股繼續受捧，美團本周高見逾１７０元創新高＊



新經濟股繼續為本周市場焦點。美團點評（０３６９０）持續破頂最高見１７０﹒１元，本

周升４﹒１５％，報１６５﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒０９％，報２１２元；小米

集團（０１８１０）跌１﹒６９％，報１２﹒８元；易鑫集團（０２８５８）升１５﹒８４％，

報１﹒９元；美圖公司（０１３５７）升５﹒７％，報１﹒６７元。

本周港股回吐，資金重新流入醫療相關板塊炒作。平安好醫生（０１８３３）升５﹒４９％

，報１１１﹒４元；阿里健康（００２４１）升４﹒９３％，報２０﹒６５元；微創醫療

（００８５３）升１６﹒０６％，報２５﹒３元；愛康醫療（０１７８９）跌３﹒４３％，報

２２﹒５元；啓明醫療（０２５００）升０﹒１６％，報６１﹒９元。

內地手遊巨頭網易（０９９９９）昨首掛，加上中商產業研究院指中國手遊市場今年可突破

２０００億元人民幣關口，刺激手遊股起動。網易（０９９９９）收１２８﹒５元比上市價高出

逾４％；中手游（００３０２）升４﹒０３％，報２﹒８４元；友誼時光（０６８２０）升

２﹒１２％，報３﹒３８元；心動公司（０２４００）升４﹒７％，報２８﹒９５元；創夢天地

（０１１１９）升１﹒８５％，報４﹒４元。



＊國泰３９０億元資本重組，全周挫近７％＊



中國民航局公布，５月旅客運輸量按年大跌逾五成，加上國泰（００２９３）本周宣布進行

３９０億元資本重組計劃，市場憂慮航空業復甦緩慢，本周航空股大挫。國泰航空

（００２９３）跌６﹒７４％，報８﹒３元；中國國航（００７５３）跌５﹒５５％，報

５﹒１１元；中國南方航空股份（０１０５５）跌２﹒６２％，報３﹒７２元；中國東方航空股

份（００６７０）跌４﹒５５％，報２﹒９４元；中銀航空租賃（０２５８８）跌２﹒８１％，

報５０﹒１５元。

外電報道，美國對沖基金、海曼資本管理創辦人巴斯正在設立新基金，押注香港的聯繫匯率

制將會失守，買入港元下跌期權。投資者憂慮，若然聯繫匯率制度失守，港元資產價格將大幅下

調，影響樓價。上周熱炒的本地地產股普遍回吐。恆基地產（０００１２）全周跌０﹒５１％，

報２９﹒５５元；新鴻基地產（０００１６）全周升０﹒５５％，報１００﹒３元；新世界發展

（０００１７）全周升３﹒７０％，報９﹒２４元，為升幅最大恆指成分股；長實

（０１１１３）全周升１﹒８４％，報４７元；信和置業（０００８３）全周跌２﹒７２％，報

９﹒６７元。

匯豐控股（００００５）本周跌７﹒９％收３７﹒３０元，為跌幅最大恆指成分股；渣打集

團（０２８８８）跌約５％報４１﹒５元；恆生銀行（０００１１）跌近４％，報１２９﹒５０

元；中銀香港（０２３８８）跌１﹒６３％，報２４﹒１元。

野村發表研究報告指，中國房地產市場自今年４月起開始復甦，短期內難以有放鬆政策推出

，亦預期今年第三季度的銷售情況將會受壓，短期內對中國房地產板塊持「中性」評級，本周部

分內房股走低，龍湖（００９６０）軟１﹒２１％，報３６﹒６５元；潤地（０１１０９）跌

２﹒１４％，報３１﹒９５元；中海外（００６８８）走低３﹒４％，報２４﹒１５元；新城發

展（０１０３０）跌１﹒５４％，報７﹒０８元；碧桂園（０２００７）挫２﹒８５％，報

９﹒８９元。（ｋｓ）

