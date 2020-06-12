《鍾之日記》病毒再發難，魚缸感不安

《鍾之日記》６月１２日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚聯儲局主席鮑威爾在接受訪問時唱淡經濟前景，加上近日新冠新增病例見增，恐爆發第

二波疫情，道指急瀉千八點；據報中國或於下周公布港區國安法草案內容，並提交全國人大常委

會討論，而美國財長努欽放話，稱考慮推出限制美國資本經香港流動的措施。

兩大因素影響下，港股今早亦延續上日跌勢，大幅低開５５９點報２３９２０點，失守兩萬

四。盤中早段曾挫５８５點，低見２３８９５點。美股三大指數期貨在亞洲時段由跌轉升，港股

跌幅逐漸收窄，並重新得兩萬四。午後，銀娛（０００２７）獲大和唱好跑出，本地地產亦反彈

並領跑藍籌，港股全日最高見２４３１７點，下滑１６２點。最終收報２４３０１點，跌１７８

點或跌０﹒７３％，主板成交１１５４﹒３８億元，較上日大減近１９％。

重磅股方面，港交所（００３８８）揚０﹒６％，建行（００９３９）滑１﹒３％，中移動

（００９４１）跌０﹒９％。



＊Ａ場結束連續兩周升勢＊



受累外圍，加上北京昨日重現本土新冠病例，５５日無本地病例斷纜，滬深股市今早大幅低

開，滬綜指低開１﹒５１％，所有行業板塊走低，盤中維穩力量閃現，跌幅快速收窄，半日收市

滬指已被鎖定２９００點以上，午後跌幅繼續收窄，滬綜指最終僅跌約１點或０﹒０４％，報

２９１９﹒７４點，累計全周跌０﹒３８％，結束連續兩周升勢。深成指低開超過２％，全日倒

升０﹒０７％。

國務院明確改革創業板並試點註冊制分工，中證監須於６月底前出台相關政策，並在年內落

地，創業板指全日升０﹒５１％。

市場震動並沒有觸發成交急增，兩市全日成交６９９２億元人民幣，按日減少３％；不過，

外資走資，通過陸股通淨賣出８﹒９５億元人民幣Ａ股，結束連續十四日錄淨流入。



＊全球再啟隔離模式？負油價陰影再現市場＊



原油需求與工業生產、城市發展呈正相關，市場恐若疫情再度爆發，令全球要重啟隔離模式

，原油需求將再度萎縮，要知道數月前「負油價」的畫面仍然歷歷在目。美國原油庫存觸歷史高

位，油價周四（１１日）急跌，布油急挫７﹒６％，報每桶３８﹒５５美元，失守四十美元大關

。美國原油期貨插８﹒２％，收每桶３６﹒３４美元，拖累上海原油期貨亦大跌６﹒７％。

三桶油今日領跌，中海油（００８８３）挫４﹒６％，為全日表現最差藍籌，中石油

（００８５７）、中石化（００３８６）跌２﹒９％。

油服股同樣走低，中海油服（０２８８３）插５﹒７％，中石化煉化（０２３８６）跌

１﹒５％，安東油服（０３３３７）跌１﹒１％，上海石化（００３３８）軟１％。



＊「ＡＴＸ」隨市跌，美團獨獲捧續創新高＊



市場憂慮美國爆發第二波疫情致美股急跌，連日破頂的納指亦宣告結束升走勢續回吐。受外

圍大跌市影響，「ＡＴＭＸ」無一倖免，開盤即急挫，不過其後跌勢未有加劇，股價陸續回穩。

當中，阿里巴巴（０９９８８）全日微跌０﹒５％，報２１２元；騰訊（００７００）跌

０﹒３％，報４４１元；小米集團（０１８１０）跌０﹒２％，報１２﹒８元。掛牌翌日的網易

（０９９９９）早盤低見１２６元，不過仍守住招股價，最終收跌１﹒２％，報１２８﹒５元。

「ＡＴＭＸ」中唯獨美團（０３６９０）今早低開後愈戰愈勇，不到半日更高見１７０﹒１

元再創上市新高，表現遠遠拋離其他巨頭，成逆市奇葩。美團最終升０﹒４％，報１６５﹒６元

，市值高達９６５１億元。

此外，恆指公司最新公布第二上市公司及同股不同權公司的處理方法。在恆指系列指數中，

第二上市公司市值只根據其香港註冊的股本計算，廢除同股不同權公司的整體比重不超過１０％

的限制。上述變動將在今年８月指數檢討時開始實施。新上市證券的流通系數即時按上述准則計

算。



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