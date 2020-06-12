【滬倫通】長江電力擬發行ＧＤＲ並在倫交所掛牌上市

《經濟通通訊社１２日專訊》滬倫通又增一單。長江電力（滬：６００９００）發布公告，
擬發行全球存托憑證（ＧＤＲ），並申請在倫敦證券交易所掛牌上市，ＧＤＲ以新增發的Ａ股作
為基礎證券。
公告指，為完成本次發行上市，長江電力擬根據相關法律法規的規定轉為境外募集股份有限
公司，發行ＧＤＲ所代表的新增基礎證券Ａ股股票不超過１１億股，不超過本次發行前公司普通
股總股本的５％。（ｌｃ）
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