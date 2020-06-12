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12/06/2020 08:37

【新冠肺炎】中德總理視像會晤，李克強促兩國擴大雙向開放

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國務院總理李克強周四（１１日）下午與德國總理默克爾舉行
視像會晤。李克強指，疫情過後要實現經濟恢復發展，中德應當共同維護多邊主義，促進貿易投
資自由化便利化。中國正在進一步擴大開放，願為包括德國在內的各國企業提供良好營商環境。
中德要擴大雙向開放，用好已開通的人員往來「快捷通道」，為企業合作和復工復產提供便利，
共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。
　　李克強表示，突如其來的新冠肺炎疫情對中德交往與合作造成衝擊，但雙方合作沒有也不會
因為疫情停步。中方願在相互尊重、平等互利基礎上同德方深化政治和戰略互信，保持對話和磋
商，推進經貿、投資、科技等各領域合作。他又指，中國一貫支持歐洲一體化進程，樂見歐盟保
持團結和繁榮。今年下半年德國將擔任歐盟輪值主席國，期待德方為促進中歐關係發展發揮積極
作用。中方願與歐方保持高層交往和機制性對話，爭取早日完成中歐投資協定談判。
　　他亦應詢介紹中國疫情防控工作，並讚賞德方疫情防控取得的積極成效，表示願同德方深化
抗疫經驗交流，加強疫苗和藥物研發合作，更好惠及兩國人民。

＊默克爾促中方更平等對待外企，談及人權及香港問題＊

　　默克爾表示，兩國在抗擊疫情方面開展良好合作，德方歡迎中國堅持擴大對外開放，將繼續
致力於促進德中各領域合作。另外，默克爾的發言人指，默克爾在會晤中強調，中國應進一步開
放市場，並更平等地對待外國企業，而達成中歐投資協定是該過程中的重要一環。她亦有談及人
權及香港問題。（ａｃ）

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