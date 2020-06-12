【新冠肺炎】全國昨新增７宗確診，北京５６天後再現本土確診

《經濟通通訊社１２日專訊》據國家衛健委最新通報，６月１１日全國新增確診７宗新型冠

狀病毒肺炎病例，其中６宗為境外輸入病例，分別在上海５宗，福建１宗；另外１宗確診為在北

京的本土病例，中斷當地連續５６日沒有本土確診個案，北京市政府高度重視本土個案重現，要

求從嚴從快開展病例流調溯源，堅決切斷傳播渠道，電影院、ＫＴＶ等密閉式文娛場所亦暫不開

放。

昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院病例４宗。

截至６月１１日，全國累計確診病例的最新數字為８３０６４宗。累計死亡人數維持

４６３４人；現有確診病例６２宗，無重症病例；現有疑似病例１宗；累計治癒出院病例

７８３６５宗。

境外輸入累計確診病例１８０３宗，累計治癒出院病例１７４０宗。現有確診病例６３宗，

無重症病例，現有疑似病例１宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例維持１５９５宗，香港１１０７宗（１０５５人出院，４

人死）；澳門維持４５宗，全數患者均已出院；台灣４４３宗（４３１人出院，７人死）。



＊新增無症狀感染者１人＊



全國昨新增無症狀感染者１人，為境外輸入。當日１名患者轉為確診病例；解除隔離２５人

。目前尚在醫學觀察１０４名無症狀感染者，其中境外輸入佔４５人。（ａｃ）

