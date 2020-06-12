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即市新聞

12/06/2020 09:23

【人行操作】人行１千億逆回購利率持平，本周全口徑淨回籠３千億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
　　公開市場今日有１５００億元逆回購到期，即今日淨回籠５００億元。本周全口徑計淨回籠
３０００億元。

＊人行提早操作公開市場，更好銜接金融市場運行＊

　　人民銀行決定自今日起，將每日開展公開市場操作的時間從工作日上午９：１５－９：４５
調整為９：００－９：２０，９：２０發布《公開市場業務交易公告》披露操作結果，促進公開
市場操作時間與金融市場運行時間更好銜接。
　　市場人士認為，公開市場操作提早１５分鐘，操作持續時間縮短１０分鐘，在滬深股市開盤
前和一些重要數據發布前完成，既可以有效管理預期，也有助於減少波動。
　　中信證券研報認為，人行６月８日已提前預告，因此１５日大額的中期借貸便利（ＭＬＦ）
續作是相對明確的，而人行是否會選擇降息、甚麼時間選擇降息成為關鍵。人行近期很可能會有
所動作，有一定可能會下調ＭＬＦ和ＯＭＯ（公開市場操作）利率，但下調存款基準利率的可能
性並不大。時間上看，下周一（６月１５日）可能是一個比較重要的觀察節點。（ａｃ）

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