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12/06/2020 16:38

【新冠肺炎】北京豐台區新增２宗本土病例，所在小區封閉式管理

　　《經濟通通訊社１２日專訊》北京市今日召開疫情防控新聞發布會。會上通報，北京市豐台
區新增２例新冠肺炎確診病例，為同一單位員工。豐台區副區長張婕表示，將加大社區和單位管
控力度，對所在小區單位封閉式管理。
　　據國家衛健委最新通報，６月１１日全國新增確診７宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中６宗為
境外輸入病例，另外１宗確診為在北京的本土病例，中斷當地連續５６日沒有本土確診個案。（
ｗｌ）

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