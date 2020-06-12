【國安立法】華春瑩：美在港利益深厚，損害香港利益只會引火燒身

《經濟通通訊社１２日專訊》美國財長努欽周四（１１日）表示，正研究通過資本市場措施
，對中國在香港實施國家安全法做出回應，並考慮推出限制美國資本經香港流動的措施。在北京
，中國外交部發言人華春瑩回應指，過去多年來，（美國）從香港獲得了大量貿易順差，它的利
益是非常的深厚和直接的。美方如果要採取行動來損害香港利益，到頭來只會引火燒身，損害自
己的利益。（ｗｌ）
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