【ＦＯＣＵＳ】祭「三板斧」救美股，侵侵造勢逼簽「投名狀」

【ＦＯＣＵＳ】花旗國初露苗頭的第二波新肺疫情，尚未確定到底是漣漪輕波還是海嘯巨浪

，但在周四（１１日）已震散了美股三大指數齊錄近３個月最大跌幅。哈佛全球健康研究所主任

Ａｓｈｉｓｈ Ｊｈａ預測，全美死亡病例９月前將至少增加７﹒５萬宗。

眼見美股強勁反彈突遭當頭棒喝，侵侵一如既往祭出「三板斧」，包括推努欽上陣預告派糖

、再將矛頭對準聯儲、吹風疫苗進展利好。白宮並企硬指，即使第二波疫情捲土重來，也不會再

次關停經濟。即將重啟總統競選造勢大會的侵侵，更要求粉絲提前簽署「投名狀」，若在集會現

場感染新冠病毒，不得提出訴訟。



＊努欽預告未來一月將再注逾萬億美元＊



自５月２５日陣亡將士紀念日長假期後，花旗國至少８個州的新增確診均錄顯著反彈。在傳

統深紅州亞利桑那，周四（１１日）報告１４１２例新增確診，為５月平均水平的逾三倍；上屆

搖擺州佛羅里達，亦報告１６９８例新增確診，刷新當地單日新高。不計不知，過去７日的全國

新增確診高達近１５萬例。

哈佛全球健康研究所主任Ａｓｈｉｓｈ Ｊｈａ就指，美國是世界上唯一在感染曲線未撫平

、欠缺真正大範圍測試而重新開放的主要國家，預測即使是最樂觀的情形，死亡總數都將在９月

前增加７﹒５萬宗（現時為１１﹒６萬宗）。

第二波爆發風險重回視線，隔夜道指暴瀉１８６１點或６﹒９％，剛升逾萬點大關的納指同

挫５﹒３％。財長努欽盤中發表講話稱，未來一個月將再有超過１萬億美元的救助資金流入經濟

，惟未能為股市止跌。



＊重啟造勢大會，第二波倒逼負利率？＊



侵侵慣用安撫市場的「預告派糖」招數失效，隨即而來的第二、第三「板斧」即是再將矛頭

對準聯儲、吹風疫苗進展利好。他周四晚發推稱，「美聯儲經常犯錯。我也看過（經濟）統計數

據……我們將有很棒的三季度、極好的四季度、無與倫比的２０２１年」「我們還將很快推出疫

苗和治療方法╱藥物，走著瞧！」

無獨有偶，花旗國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ同日就透露，其新冠肺炎疫苗預計７月將啟第三階段

臨床實驗，並將有３萬人參與。儘管公司雄心勃勃地計劃明年起年產至少５億劑，但頂級傳染病

專家福西早前就提醒，願望不是希望，「即使尚不知道疫苗是否有效，我們仍在生產它。」

確診反彈、疫苗無影，但連任大過天的侵侵，一方面指示幕僚放話「不會再次關停經濟」，

另一方面已正式恢復自３月起停止的總統競選造勢大會，首站為俄克拉何馬州的塔爾薩。諷刺的

是，倘若粉絲想現場參與下周五（１９日）的造勢大會，須提前簽署類似「投名狀」的免責聲明

，表示自願承擔暴露於新冠病毒的所有風險，且不得因可能的任何疾病或傷害提出訴訟。

侵侵為保住白宮寶座孤注一擲又算到盡，留意倘若第二波疫情真的不幸如海嘯巨浪，勢將考

驗聯儲的「負利率」底線操守。聖路易士聯儲經濟學家Ｙｉ Ｗｅｎ上底發表的工作論文，亦曾

提及此「激進選項」。

