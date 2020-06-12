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12/06/2020 09:05

【新冠肺炎】傳祿泉樓再有人初步確診，連續七天本地零感染或斷纜

　　《經濟通通訊社１２日專訊》消息指，瀝源邨祿泉樓再多一名居民，初步確診新型肺炎。她
是祿泉樓首名確診女患者（第１０８４宗個案）丈夫的胞姊。若她最終確診，則連續７日本地零
感染恐再「斷纜」。
　　最新女患者與第１０８４宗個案患者，同住一個單位，亦同樣在葵涌嘉里物流貨倉上班，她
早前被送往駿洋邨檢疫中心，於第１２天接受病毒測試初步呈陽性。
　　第１０８４宗個案患者現時情況仍然危殆。（ｃｌ）

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