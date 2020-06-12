【國安立法】港府堅決反對英國半年報告，斥評論不實及偏頗

《經濟通通訊社１２日專訊》港府就英國外交及聯邦事務部發表的「香港半年報告」作出回

應，重申堅定不移按照《基本法》落實「一國兩制」方針，對報告內關於國家安全立法和香港高

度自治情況的不實及偏頗評論，港府堅決反對，並深表遺憾。



＊削「一國兩制」說法危言聳聽＊



政府發言人表示，報告指中央政府直接為香港特區制定維護國家安全的法律與《基本法》第

二十三條不符，絕對是錯誤及完全沒有事實根據。國家安全屬於中央事權，並不在香港特區的自

治範圍之內，鑑於香港現時情況，以及香港特區在可見未來，自行就維護國家安全完成立法所面

對的困難，中央有權力亦有責任制定全國性法律，從國家層面改善香港特區維護國家安全的法律

制度和執行機制。

發言人又表示，全國人大通過建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定

，完全屬於全國人大的權力範疇，又指國家安全法只針對極少數的違法分子。發言人續指，國家

安全法有利於保障香港巿民的合法權益和自由，令香港恢復穩定，維護香港長遠的安定繁榮，長

治久安，任何聲稱該法會損害港人的自由，削弱「一國兩制」，均屬危言聳聽、無中生有。



＊立法將鞏固一國兩制成功實踐＊



發言人指，國家安全法絕對無損「一國兩制」，不會改變香港特區享有的行政管理權、立法

權、獨立司法權和終審權，亦不會影響港人依法享有的各項權利和自由。相反地，國家安全法會

創造長治久安的條件，鞏固一國兩制的成功實踐，確保香港特區長期繁榮穩定。

發言人又重申，外國政府、議會及政客不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。



＊藍韜文：港區國安法破壞香港一國兩制＊



英國外交部昨日發表香港半年報告，範圍幅蓋去年７月至１２月。英國外相藍韜文在報告提

到，香港經歷了回歸後最大的動盪，解決方法要來自香港而非中國內地。他指出，十分關注中國

就港區國安法立法，破壞香港一國兩制、高度自治，亦與《基本法》二十三條有所衝突。報告又

提到，港區國安法引起有政治檢控的可能，破壞現時保障香港人權及自由的承諾，並違反《中英

聯合聲明》。（ｃｗ）（ｚｚ）

