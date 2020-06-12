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12/06/2020 13:03

【修例風暴】法庭拒絕黎智英取消禁止離境申請

　　《經濟通通訊社１２日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英３年前涉嫌刑事恐嚇，及
組織和參與去年３場未經批准的集結被起訴。黎涉及４宗案件共獲准以７０００元保釋候訊，期
間不得離開香港及不得騷擾控方證人。他今早到高等法院申請更改保釋條件，提出取消禁止離境
的要求，但遭法官拒絕，擇日頒布書面判詞。
　　黎智英５月２２日曾向法官申請撤銷禁止他離開香港的命令，但他最終決定擱置申請至今，
法官當時批准撤銷黎定期到警署報到之命令。（ｃｌ）（ｚｚ）

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