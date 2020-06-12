【新冠肺炎】醫管局：本港再多五人康復出院

《經濟通通訊社１２日專訊》醫院管理局公布，截至今日中午十二時，過去２４小時有五名

確診２０１９冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰１０５８、１０７３、１０８２、１０９３和

１１０４），至今共有１０６０名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用６４４間負壓病房，合共１１９９張負壓病床，現時共有４４名確診病

人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：５９５、１０８４和１１００），一人

情況嚴重（個案編號：１０９２），其餘４０人情況穩定。（ｃｌ）

