  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2020 17:26

【新冠肺炎】醫管局：本港再多五人康復出院

　　《經濟通通訊社１２日專訊》醫院管理局公布，截至今日中午十二時，過去２４小時有五名
確診２０１９冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰１０５８、１０７３、１０８２、１０９３和
１１０４），至今共有１０６０名確診或疑似病人康復出院。
　　目前公立醫院已啟用６４４間負壓病房，合共１１９９張負壓病床，現時共有４４名確診病
人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：５９５、１０８４和１１００），一人
情況嚴重（個案編號：１０９２），其餘４０人情況穩定。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道12/06/2020
《股市一周》市場憂美國疫情第二波　港股全周挫469點
中國故事12/06/2020
《神州經脈》北京再增本土新冠病例　A股抗跌　中間價結束九連升
生財有道12/06/2020
《嚟緊炒D乜》世房財務結構健康且業務仍見增長　30元入第一注
生財有道12/06/2020
《經濟不停學》B仔來了你識湊？生物科技股大解構！
FOCUS12/06/2020
【FOCUS】祭「三板斧」救美股　侵侵造勢逼簽「投名狀」
生財有道12/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：跌市下應留意科網股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金