【新冠肺炎】醫管局：本港再多五人康復出院

《經濟通通訊社１２日專訊》醫院管理局公布，截至今日中午十二時，過去２４小時有五名
確診２０１９冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰１０５８、１０７３、１０８２、１０９３和
１１０４），至今共有１０６０名確診或疑似病人康復出院。
目前公立醫院已啟用６４４間負壓病房，合共１１９９張負壓病床，現時共有４４名確診病
人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：５９５、１０８４和１１００），一人
情況嚴重（個案編號：１０９２），其餘４０人情況穩定。（ｃｌ）
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