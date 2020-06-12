【企業盈警】ＮＩＲＡＫＵ（１２４５）料全年度純利大幅減少

《經濟通通訊社１２日專訊》ＮＩＲＡＫＵ ＧＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１２４５）公布

，集團預期截至今年３月３１日止年度股東應佔溢利大幅減少，而去年同期則錄得純利６﹒１億

日圓。

公司解釋，溢利減少主要由於新型冠狀病毒爆發，致使集團的餐廳及娛樂業務表現自本財政

年度最後一個季度起受到嚴重影響。（ｃｗ）

