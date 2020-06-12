《日入而息》財委會通過港鐵追加撥款，憂疫情第二波港股周挫２％

《今天重點》﹡金管局表示港元貨幣基礎龐大，炒家難以沽空港元推高利率

﹡財委會通過港鐵（０００６６）沙中線約１００億元追加撥款

﹡恆指公司表示暫時未有急切性增加恆指成份股數目；恆指公司公布第二上市

公司及同股不同權公司處理方法；網易本月２６日獲納入恆生綜合指數

﹡港澳辦批評有黑手伸向學校及未成年人，搞罷課行動；中聯辦表示香港教育

亂象觸目驚心，須加強國安教育

﹡港府堅決反對英國半年報告，斥評論不實及偏頗；外交部駐港公署斥英國半

年報告不分是非顛倒黑白

﹡香港眾志鄭家朗等３人違權力及特權條例，各判罰１０００元

﹡美財長努欽指考慮推出限制美國資本經香港流動的措施；華春瑩指美在港利

益深厚，損害香港利益只會引火燒身

﹡美國共和黨制定報告，建議制裁韓正、汪洋等中國官員



《即日市況》﹡港股先急挫後回順，收跌１７８點報２４３０１，成交１１５４億元



《深滬股市》﹡滬指全日修復震盪微跌１點，累計全周軟０﹒３８％



《美元匯價》﹡疫情、貿談雙利淡，宜１﹒２５７５沽英鎊；歐元最新報１﹒１２９９╱

３０３，日圓最新報１０７﹒４３╱４６



《公司業績》﹡寰亞傳媒（０８０７５）首三季虧損稍微收窄至７４０７萬，不派息

﹡環康集團（０８１６９）中期盈轉虧９６４萬元，不派息



《公司資訊》﹡美團（０３６９０）破頂市值逾９８００億，黃偉豪稱走勢尚未見轉差

﹡ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）與電商公司訂收購備忘錄

﹡中昌國際（００８５９）今早起短暫停牌

﹡民生銀行（０１９８８）獲銀保監批准發行最多５００億元人民幣二級資本

債券

﹡生興控股（０１４７２）不悉任何導致股價波動原因，運營正常

﹡全民國際（０８１７０）岳磊辭任首席營運官，羅嘉順接任

﹡因應印度廠復工難，報道指小米（０１８１０）及Ｏｐｐｏ被逼進口手機應

急

﹡李家誠稱美麗華酒店（０００７１）上半年入住率最差跌至２０％，房價跌

幅達一半

﹡ＨＹＧＩＥＩＡ（０１６５０）今起招股，入場費約２４２４元

﹡美高梅中國（０２２８２）發行５年期５億美元５﹒２５％優先票據

﹡海天能源（０１６５９）終止收購若干林地使用權

﹡國泰（００２９３）５月份客載量按年跌９９﹒４％

﹡華興資本（０１９１１）計劃用不超過３億元購回股份

﹡雲南水務（０６８３９）訂融資租賃獲２﹒１億元人民幣

﹡新達（０８４７１）附屬與海天堂合作攻大灣區網上營銷市場

﹡毅高（０８２１８）發４６４萬元換股債，拓展餐飲業務及營運

﹡國泰航空（００２９３）已提交「保就業」計劃申請

﹡億達中國（０３６３９）５月合約銷售金額按年跌４７﹒６％

﹡開源控股（０１２１５）旗下巴黎酒店將延遲至７月重開

﹡實德環球（００４８７）料集團博彩收入將於７月開始恢復，年底或錄增長

﹡中石油（００８５７）董事長戴厚良稱把提質增效作為當前最緊迫任務

﹡中集車輛（０１８３９）向中集載具出售天津康德及天津物流股權



《國企紅籌》﹡威高股份（０１０６６）建議分拆威高骨科內地科創板上市

﹡粵海置地（００１２４）附屬與控股股東粵海控股訂立託管協議



《神州民企》﹡福壽園（０１４４８）馬劍亭已獲委任為首席財務官

﹡鳳凰衛視（０２００８）獲主席劉長樂增持２２０萬股股份



《中國要聞》﹡中印邊境對峙再升級，傳兩國已增兵部署

﹡多次賭贏航班延誤賺保險金，女子涉詐騙被捕網民不服

﹡蘋果在華下架兩播客Ａｐｐ，中國網信辦指含非法內容

﹡光大證券遭上交所通報批評，因未準確預告業績

﹡深圳證監局組織轄區私募基金管理人開展自查自糾

﹡銀保監表示提高農險業務經營標準，建立完善退出機制

﹡報告指５月中國移動遊戲市場規模按月增１１﹒９％

﹡中國華融表示華融昆侖股權轉讓完成公開競價

﹡宜華企業傳２﹒５億美元債違約，旗下Ａ股暫無異動

﹡上海將建吳淞創新城，總面積約２６平方公里

﹡人行１０００億逆回購利率持平，本周全口徑淨回籠３０００億；人行今日

起公開市場操作提前，消息稱今作千億逆回購

﹡京東成立數字企業管理新公司，劉強東為股東之一

﹡雷軍等列百度直播計劃首批大Ｖ，以信息和知識為核心

﹡上交所明日將測試科創板減持、成交回報等系統功能

﹡中國駐紐領館表示多名中國人員入境美國受阻

﹡參議院提７４００億美元國防法案，包括針對中國條款

﹡參議院提出新法案，進一步懲罰中國竊取美國技術

﹡亞投行成功在華發行３０億元人民幣首筆熊貓債

﹡國家郵政局表示首５月郵政業務收入同比增長８﹒９％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，台媒指中科院昨進行例行導彈測試

﹡高雄市長８月１５日補選，市政府參事楊明州暫代市長



《其他消息》﹡法庭拒絕黎智英取消禁止離境申請

﹡九巴新巴城巴擬申請「保就業」計劃

﹡商經局表示旅遊業支援計劃已獲批１﹒５億元資助

﹡金管局表示港元貨幣基礎龐大，炒家難以沽空港元推高利率

﹡網民號召今晚多區舉行公眾活動，警方表示對違法行為果斷執法

﹡支聯會副主席等十人將被控，涉嫌煽惑他人參與未經批准集結

﹡法庭駁回律政司就區諾軒大聲公襲警案刑期覆核申請

﹡金管局表示５月份外匯基金境外資產增加９３億元；５月收到２５１宗銀行

投訴個案

﹡顧委會狄志遠稱由內部專業人士晉升副廣播處長較理想

﹡深股通額度全日用近１１億元，外資連續十四日流入斷纜；滬股通額度全日

用逾８億元，陸股通淨流出１﹒５億

﹡羅兵咸永道表示金融服務企業聚焦大灣區，期待細節出台

﹡恆指公司表示暫時未有急切性增加恆指成份股數目；恆指公司公布第二上市

公司及同股不同權公司處理方法；網易本月２６日獲納入恆生綜合指數

﹡致同表示首季本地公司買賣協議量跌６％，料下半年進一步減少

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒８９％，終止四連升；中原地產十大屋苑周末睇樓量

按周再升１１﹒７％

﹡星展表示每１萬名客戶登記現金發放計劃，捐１０００個食品包

﹡外電表示歐達禮因中國建議續任證監會行政總裁



《國安立法》﹡中聯辦表示香港教育亂象觸目驚心，須加強國安教育

﹡政府強烈譴責有公務員組織參與發動罷工公投

﹡港府堅決反對英國半年報告，斥評論不實及偏頗

﹡港澳辦批評有黑手伸向學校及未成年人，搞罷課行動

﹡香港眾志鄭家朗等３人違權力及特權條例，各判罰１０００元

﹡國歌法今生效，警員獲發執法指引

﹡美國共和黨制定報告，建議制裁韓正、汪洋等中國官員

﹡外交部駐港公署斥英國半年報告不分是非顛倒黑白

﹡華春瑩稱美在港利益深厚，損害香港利益只會引火燒身



《新冠肺炎》﹡祿泉樓群組新增一宗確診，打破連續七日零本港感染

﹡醫管局表示本港再多五人康復出院

﹡北京豐台區新增２宗本土病例，所在小區封閉式管理

﹡美藥商Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗開發下月啟動最終階段試驗

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