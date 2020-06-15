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15/06/2020 13:27

道指期貨瀉逾６００點，港股午後挫近４００點報２３９０６

　　《經濟通通訊社１５日專訊》受美國疫情反覆，加上北京再現本地感染病例影響，港股今早
低開３１０點報２３９９１點，其後跌幅一度收窄至不足百點，惟內地經濟數據遜預期，拖累港
股半日收跌１５０點，險守兩萬四。午後美股期貨跌勢加劇，其中道期現報２４７７３點，跌６
２５點或跌２﹒４６％，港股跌幅亦再度擴大，一度瀉逾４００點，現報２３９０６，跌３９４
點或跌１﹒６２％，主板成交７０９﹒９７億元。
　　國企指數報９６９３，跌１３８點或跌１﹒４１％。
　　五十隻藍籌股中只有長江基建（０１０３８）上升，現升１﹒７０％報４１﹒８５元。吉利
（００１７５）挫４﹒１５％，報１１﹒５４元，為最大跌幅藍籌股。濠賭股及出口股亦告失守
，銀娛（０００２７）走低３﹒３１％，報５２﹒６５元；金沙中國（０１９２８）跌
３﹒３８％，報３１﹒４５元；創科實業（００６６９）回吐３﹒０４％，報７１﹒７元。重磅
股友邦（０１２９９）亦瀉２﹒３８％，報６９﹒７元。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報２９０６，跌１３點或跌０﹒４５％，成交１９５１﹒０２億元
人民幣。深證成份指數報１１２７５，升２３點或升０﹒２１％，成交３２１２﹒３５億元人民
幣。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１１﹒５４元　　　跌４﹒１５％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３１﹒４５元　　　跌３﹒３８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５２﹒６５元　　　跌３﹒３１％
　　創科實業（００６６９）　　　７１﹒７０元　　　跌３﹒０４％
　　申洲國際（０２３１３）　　　９３﹒０５元　　　跌２﹒５７％

　　長實集團（０１１１３）　　　４５﹒８０元　　　跌２﹒５５％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１５﹒５８元　　　跌２﹒５０％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６９﹒７０元　　　跌２﹒３８％
　　港鐵公司（０００６６）　　　３９﹒９０元　　　跌２﹒３３％
　　領展　　（００８２３）　　　６５﹒６０元　　　跌２﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｙｋ）

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