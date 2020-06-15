北京再爆疫情，港股低開３１０點報２３９９１點，國指跌１０９點

《經濟通通訊社１５日專訊》正當美國迎來第二浪疫情爆發之際，北京的新型肺炎疫情近日

反彈，市疾病預防控制中心昨日（１４日）下午公布，繼周末（１３日）市內新增３６宗本土病

例後，昨日至少有８宗與新發地批發市場有關的確診個案，其中一宗在朝陽區確診，是當地近期

的首宗病例。亞洲股市今早普遍低落，日經跌１７６點，首爾指數跌１７點，港股方面再失二萬

四關口，低開３１０點，中生製藥（０１１７７）低開逾４％，為開市表現最差藍籌；出口股同

樣回吐，申洲（０２３１３）低開３．７％，創科實業跌３﹒２％。

恆生指數開報２３９９１點，跌３１０點或跌１﹒２８％，主板成交３５﹒０９億元。國企

指數報９７２３點，跌１０９點或跌１﹒１１％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒８８％，報３６﹒６元；港交所（００３８８）跌

０﹒８８％，報２９３﹒６元；騰訊（００７００）跌１﹒３６％，報４３５元；中移動（００

９４１）跌１﹒２％，報５３﹒６元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒８２％，報７０﹒１元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） １３﹒２０元 跌４﹒０７％

申洲國際（０２３１３） ９２﹒００元 跌３﹒６６％

創科實業（００６６９） ７１﹒５５元 跌３﹒２５％

吉利汽車（００１７５） １１﹒７０元 跌２﹒８２％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒０５元 跌２﹒８２％



長和 （００００１） ５０﹒７５元 跌２﹒５０％

中海油 （００８８３） ８﹒６０元 跌２﹒６０％

長實集團（０１１１３） ４５﹒８０元 跌２﹒５５％

碧桂園 （０２００７） ９﹒６５元 跌２﹒４３％

新地 （０００１６） ９８﹒００元 跌２﹒２９％

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（ｕｌ）

