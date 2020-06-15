《盤後部署》第二波疫情跡象顯現，料港股進一步下試２３３００

《經濟通通訊社１５日專訊》自美國多個州出現新冠新增病例增加後，北京和日本東京亦相

繼出現疫情反覆情況，市場對於爆發第二波疫情的憂慮增加，港股今早續跌，低開３１０點報

２３９９１點，失守兩萬四。盤中跌幅曾收窄至５８點報２４２４２點，短暫重上兩萬四。隨後

，內地公布５月工業、固投及零售的重磅經濟數據，均差過預期，港股再度急插。受疫情拖累，

出口股及濠賭股跑輸藍籌，加上午後美股道指期貨一度急插九百點，港股全日最低見２３６８４

點，跌６１６點。臨近尾市港股跌幅稍喘穩，收報２３７７６點，跌５２４點或跌２﹒１６％，

主板成交１２８０﹒２１億元，較上個上個交易日多１０﹒９％。國企指數報９６５５點，跌

１７６點或跌１﹒８０％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報２８９０點，跌２９點或跌１﹒０２％。深證成份指數

報１１１９２點，跌５９點或跌０﹒５３％，兩市合計成交７５９５﹒１１億元人民幣，較上個

交易日多８﹒６％。



＊內地經濟數據遜預期但仍回暖，另關注本周鮑威爾發言＊



本日內地公布５月工業、投資和消費等數據都差過市場預期，但分析指儘管如此，內地經濟

仍繼續回暖，工業連續第二個月正增長，投資環比亦改善明顯，認為政策面將進入一段觀察期。

５月工業同比增速增速已經趨於接近正常水平，工業生產總體恢復向好，但回升力度有所減弱。

國家統計局工業司副司長江源解讀稱，工業回升力度減弱原因之一是出口訂單不足，部分出口佔

比較高的行業出口交貨值下降１０％以上。不過，裝備製造行業增長繼續加快，也從側面驗證了

基建投資正在進一步發力。另外，在促進汽車消費政策帶動下，上月汽車市場銷售亦出現回暖，

但在防疫措施下，餐飲、旅遊和娛樂等服務業消費依然疲弱。分析師普偏認為６月份經濟數據還

會繼續向好。

本周美國聯儲局主席鮑威爾將向國會作證，市場普遍預期，其在聽證會上的發言將與上周貨

幣政策會議後的總體悲觀評論相一致。白宮敦促鮑威爾提供更為光明的前景，但後者在本周聽證

會上料相對謹慎，小心翼翼地鼓勵立法者提供額外的財政刺激。鮑威爾上周曾表示，如果有更多

的財政支持，就會很快看到更好的結果，但這是國會的問題。



＊港股仍受到疫情影響或進一步下滑＊



上周因恐美國爆發第二波疫情，港股隨美股急挫，本周北京和東京亦出現疫情反彈，料短期

港股仍受到疫情反覆影響而進一步下滑。此外，本周鮑威爾的發言亦是市場關注重點，上周其在

聯儲局政策會議後描繪美國經濟黯淡的前景也加重股市的跌勢。從技術分析看，目前移動平均匯

聚背馳指標（ＭＡＣＤ）中，快線和慢線間的差距在上方收窄，港股走勢在轉弱。加上參考經濟

通報價機的恆指牛熊證街貨圖，牛證重貨區現於２３３０１至２３４００點，合共約有近五百張

，相對對沖期指張數逾９００張。投資者須提高警惕，料港股短期有機會先試下２３３００點，

再於２３５００點上方喘穩。（ｆｚ）

