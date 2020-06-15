【油市博奕】傳本周油組部長級小組會議討論減產，提供政策建議

《經濟通通訊社１５日專訊》據路透社引述消息人士指，下周由石油輸出國組織（ＯＰＥＣ
）牽頭的評估石油市場狀況的小組會議，將建議油組就創紀錄減產進行合作，意味需要就是否進
一步延長協議進行進一步談判，而第一次會議將於本周四（１８日）舉行。
消息指此輪會議周期比過去更頻繁，但聯合技術委員會的權限仍為油組提供建議，意味今次
不會立即作出延長減產協議的任何決定。（ａｌ）
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