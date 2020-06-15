馬化騰連續四日減持騰訊（７００）９６５萬股，套現近４３億元

《經濟通通訊社１５日專訊》根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）主席馬化騰於上周

二至上周五（９日至１２日）連續四日減持公司共９６５萬股，每股平均價分別為

４３３﹒４０９５元、４４３﹒０１５１元、４５０﹒２６９６及４４０﹒２１９元，套現

４２﹒７億元，最新持股量降至８﹒４２％。

是次為馬化騰年內第二度減持騰訊，他於今年１月中曾減持５００萬股，套現近２０億元。

（ｂｉ）

