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15/06/2020 18:20

馬化騰連續四日減持騰訊（７００）９６５萬股，套現近４３億元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）主席馬化騰於上周
二至上周五（９日至１２日）連續四日減持公司共９６５萬股，每股平均價分別為
４３３﹒４０９５元、４４３﹒０１５１元、４５０﹒２６９６及４４０﹒２１９元，套現
４２﹒７億元，最新持股量降至８﹒４２％。
　　是次為馬化騰年內第二度減持騰訊，他於今年１月中曾減持５００萬股，套現近２０億元。
（ｂｉ）

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