【新冠肺炎】北京政府：疫情嚴峻，變異傳播規律未掌握

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京下午召開疫情防控第１１８場例行新

聞發布會。北京市疾控中心通報，１４日新增確診病例中男性２５例，女性１１例，東城區和石

景山區為近日來首次報告病例。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，從重點區域人群核酸檢測結果來看，此次疫情與新發地

市場高度關聯，對新冠病毒的變異傳播規律還沒有完全掌握，境外疫情也還在蔓延，首都疫情形

勢十分嚴峻，要充分認識其長期性、複雜性、艱巨性。

北京今日對玉泉東市場及周邊社區實行封閉管理，屬地已經啟動疫情防控戰時機制。



＊餐飲企業暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚餐活動＊



此外，北京市商務局向各大商業企業發布緊急通知，要求按照二級響應防控措施要求抓好疫

情防控工作。餐飲企業暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚餐活動。

《通知》要求，各區商務部門要主動協調城管執法、市場監管等部門，有重點地加強農產品

批發市場、菜市場（店）、餐館、超市、生鮮果蔬等場所的執法檢查，督促企業落實疫情防控主

體責任以及新發地批發市場關聯人員的管理。對存在問題的企業，督促其立即整改，對重復出現

問題的企業，要加大約談和公示力度。此外，企業線下各種儀式、發布會、現場展賣等易造成人

員聚集的活動取消或推遲。

控制經營場所人員密度，防止人群聚集，嚴格落實口罩、測體溫、消殺通風、核驗健康寶及

掃碼登記等措施。同時，企業要堅決杜絕帶病上崗，近１４天到過新發地批發市場的人員，要立

即安排其就近進行核酸檢測。

