【科創板】中證監同意華興源創資產重組註冊，科創板公司首單

《經濟通通訊社１５日專訊》中證監同意蘇州華興源創（滬：６８８００１）發行股份購買

資產並募集配套資金的註冊申請，成為首單科創板上市公司重大資產重組項目。

去年１２月６日，在上交所明確科創板上市公司併購重組註冊制規則的一周之後，華興源創

就披露一項重組計劃，擬通過發行股份及支付現金的方式收購蘇州歐立通自動化科技有限公司（

歐立通）１００％股權。

華興源創是首批２５家登陸科創板的上市公司之一，公司的主營業務為工業自動檢測設備的

研發、生產和銷售，產品主要應用於平板顯示檢測、集成電路測試領域，主要產品應用於國內外

知名的平板或模組廠商以及消費電子終端品牌商，包括蘋果、三星、ＬＧ、夏普、京東方、

ＪＤＩ等。

歐立通主要為客戶提供各類自動化智能組裝、檢測設備，歐立通產品可廣泛應用於以可穿戴

產品，如智能手表、無線耳機等為代表的消費電子行業，主要用於智能手表等消費電子終端的組

裝和測試環節。

交易各方確定併購標的資產的交易金額為１０﹒４億元（人民幣．下同），其中以發行股份

的方式支付交易對價的７０％，即７﹒２８億元，以現金方式支付交易對價的３０％，即

３﹒１２億元。同時，華興源創擬以非公開發行股份募集配套資金，配套募集資金總額不超過５

﹒３２億元。

中證監表示，下一步，將繼續研究優化註冊制下併購重組審核及註冊流程，完善監管服務，

進一步激發併購重組市場活力，一如既往積極支持上市公司通過併購重組壯大主業，充分發揮市

場機製作用，更好服務實體經濟。（ｌｃ）

