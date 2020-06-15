【創板改革】１９２在審企業將成創業板註冊制首批上市

《經濟通通訊社１５日專訊》深交所今日開始受理創業板首次公開發行股票等申請，未來

１０個工作日內，將集中完成ＩＰＯ在審企業的重新申報。

Ｗｉｎｄ數據顯示，截至６月１５日，目前創業板在審未上會的企業有１８３家，其中６７

家處於預先披露更新等待上初審會狀態，９２家已反饋，２４家處於「已受理」狀態。另外還有

９家企業已經過審但尚未拿到批文。

根據銜接安排，已過中證監初審會的企業，深交所會安排創業板上市委員會審議，已經反饋

的盡快開初審會。已過發審會尚未拿到批文的企業可以選擇繼續推進原來的流程，也可重新申報

，按照改革後的制度啟動發行承銷工作。也就是說，創業板註冊制改革下首批上市企業有望從上

述１９２家企業中誕生。

從行業來看，這１９２家企業大多分布在高端製造業、信息技術服務業。Ｗｉｎｄ數據顯示

，截至６月１３日，在１８３家在審企業中，計算機通信和其他電子設備製造業的公司最多，共

２７家；專用設備製造業次之，共有１５家企業；軟件和信息技術服務業的企業為１４家。９家

已經過會的企業中，屬於高端製造及信息技術行業的企業有５家。

此前，信達證券曾預計，首批創業板註冊制企業將有１００家左右，預計平均融資規模為６

億元至１０億元（人民幣．下同），總融資規模預計６００億元至１０００億元。參照２０１９

年科創板ＩＰＯ貢獻承銷保薦收入佔比超過１０％，創業板註冊制後將增厚ＩＰＯ儲備充足券商

的業績，並帶動其他相關業務壯大。（ｌｃ）

