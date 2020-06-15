《午市前瞻》港匯仍然偏強，料恒指短線在２３５００水平整固

《經濟通通訊社１５日專訊》美國多個州份過去三天的新增病例均創新高，憂慮疫情反彈，

美股道期今早走低逾３００點，加上北京發生第二波新冠肺炎疫情，４天確診７９宗本土病例，

大部分與新發地巿場有關，港股今早低開３１０點報２３９９１點，穿兩萬四兼失守廿天線（約

２４０３６點）與五十天線（約２４０２６點），惟已是半日最低位。港股早段反覆向上，跌幅

一度收窄只有５９點見２４２４２點。內地其後公布５月工業、固投及零售的重磅經濟數據，結

果卻全遜預期，其中５月工業增加值同比增長４﹒４％，低於預期的增加５％，港股再度向下，

出口股、汽車股顯著回吐。最終，恆指中午收報２４１５０，跌１５０點或跌０﹒６２％，主板

成交５７９﹒７３億元。

國企指數報９７８２，跌４９點或跌０﹒５０％。長江基建（０１０３８）逆市升３﹒２８

％，報４２﹒５元，為半日最佳表現藍籌股。

Ａ股個別發展，上證綜指報２９１９，跌不足１點或跌０﹒０１％，成交１６７１﹒２０億

元人民幣。深成指數報１１３４７，升９５點或升０﹒８５％，成交２７７８﹒２１億元人民幣

。

重磅股方面，騰訊（００７００）的《ＰＵＢＧ ＭＯＢＩＬＥ》再次刷新國產手遊出海收

入記錄，半日軟０﹒０９％，報４４０﹒６元；匯控（００００５）跌０﹒６７％，報３７﹒０

５元；港交所（００３８８）滑０﹒６８％，報２９４﹒２元；友邦（０１２９９）挫

１﹒３３％，報７０﹒４５元；中移動（００９４１）跌１﹒１１％，報５３﹒６５元；人行今

日開展的１年期ＭＬＦ操作規模較上周一的到期量縮減３０００億元，建行（００９３９）滑０

﹒１６％，報６﹒１９元。

至於牛熊證部署方面，現時熊證重貨區在２５３０１至２５４００點，有逾８００張期指街

貨，而牛證重貨區在２３３０１至２３４００點，涉及期指張數有近１０００張。



＊傳與華為合作，比亞迪急漲近半成＊



外電報道，美國計劃資助巴西購買歐洲５Ｇ設備，圖阻華為進駐，５Ｇ股中興通訊（００７

６３）走低１﹒４３％，報２０﹒７５元。傳華為願意將部分智能手機市場份額讓給三星，以換

取後者為華為生產高端晶片，手機設備股偏軟，舜宇光學（０２３８２）走低０﹒９１％，報

１０８﹒８元；瑞聲科技（０２０１８）軟１﹒１９％，報４１﹒４元；富智康（０２０３８）

跌１﹒１４％，報０﹒８７元。

比亞迪（０１２１１）傳與華為探索在汽車數字座艙領域的晶片應用，逆市飆４﹒８５％，

報５４元；其他汽車股普遍隨市下挫，吉利（００１７５）跌３﹒３２％，報１１﹒６４元，為

半日最差表現藍籌股；東風（００４８９）跌４﹒０６％，報５﹒２元；華晨中國（０１１１４

）挫２﹒４３％，報７﹒６２元；長城汽車（０２３３３）瀉３﹒４９％，報５﹒２６元；廣汽

集團（０２２３８）跌１﹒７９％，報６﹒５７元。

北京爆發第二波新冠肺炎疫情，疫苗股康希諾生物（０６１８５）飆７﹒７５％，報

１８９﹒１元；在線醫療股反覆向下，平安好醫生（０１８３３）跌０﹒０９％，報１１１﹒３

元；阿里健康（００２４１）跌１﹒２１％，報２０﹒４元；恆大健康（００７０８）裂口急漲

３６﹒０４％，報９﹒７元；開拓藥業（０９９３９）穩定價格期結束，揚３﹒０９％，報

１５﹒３６元。



＊內地首發熔斷令，航空股全線走低＊



內地民航局發出首份「熔斷指令」，要求南航（０１０５５）暫停營運孟加拉航線四周，航

空股急跌，南航挫１﹒６１％，報３﹒６６元；北京疫情反彈，國航（００７５３）挫

２﹒１５％，報５元；東方航空（００６７０）雖然公布合資航空公司拓海南市場，仍滑０﹒３

４％，報２﹒９３元；國泰（００２９３）跌１﹒４５％，報８﹒１８元；首都機場（００６９

４）走低０﹒７５％，報５﹒３２元。

人民幣中間價繼續下滑，今報７﹒０９０２跌３７點子，內房股向下。世房（００８１３）

滑１﹒６６％，報３２﹒５５元；融創中國（０１９１８）走低１﹒１６％，報３４﹒１元；中

國金茂（００８１７）跌１﹒７５％，報５﹒６元；龍湖（００９６０）跌０﹒８２％，報

３６﹒３５元；華潤置地（０１１０９）軟０﹒６３％，報３１﹒７５元。

內媒報道今年有逾一萬家影視企業遭註銷或吊銷，影視業復甦前景渺茫，貓眼娛樂（０１８

９６）急跌１０﹒５８％，報１２元；ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）瀉５﹒３２％，報

１１﹒８２元；阿里影業（０１０６０）跌２﹒８３％，報１﹒０３元；煜盛文化（０１８５９

）跌１﹒９９％，報１﹒９７元。



＊麥嘉嘉：續看好新經濟板塊，阿里、騰訊有望追落後＊



港股大市暫時連跌第四個交易日，累挫逾９００點，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經

濟通通訊社》表示，港股向下主要受累對美國和中國第二波疫情的憂慮，及美國聯儲局維持低息

２０２２年底，對經濟前景看法亦悲觀，令市場投資胃納縮細，但預期恆指短線大跌機會不大，

因港匯仍然偏強，料短線支持位於２３５００點，阻力位於２４５００點。

她續稱，市場現時的資金偏好在新經濟及新科技股，因此即使此前該類股份已累升不少，她

仍會鼓勵投資者於大市回調時投放資金，料短線上美團（０３６９０）需高位整固，阿里巴巴（

０９９８８）、及騰訊（００７００）則有望追落後。（ｙｋ、ｎｓ）

