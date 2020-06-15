【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３１﹒３億人幣，買騰訊建行沽美團吉利

《經濟通通訊社１５日專訊》美國多個州份過去三天的新增新型肺炎病例均創新高，北京也

發生第二波新冠肺炎疫情，憂慮疫情反彈，道指期貨今日午後曾急插跌九百點，加上今早內地公

布的內地數據差過預期，港股上周跌４６９點後，今日再挫逾２％。恆指低開３１０點報２３９

９１，再度失守二萬四，跌幅曾縮至５８點，見２４２４２點全日高位。午後美股三大指數期貨

跌幅急速擴大，恆指曾插６１６點，低見２３６８４點，創６月１日以來新低。最終收報２３７

７６點，跌５２４點或２﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入３１﹒３億元人民幣，增加３﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出

最多的依次是美團點評（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、中國建材（０３３２３）。

主板成交１２８０﹒２１億元增加１０﹒９％。其中港股通成交１６８﹒４億元，佔總成交

１３﹒２％。



＊北水續買騰訊，淨流入逾４億＊



近日表現強勢的新經濟股「ＡＴＭＸ」出現回吐，騰訊控股跌１﹒６８％報４３３﹒６元，

北水淨買入４﹒３億元。美團點評跌３﹒６８％報１５９﹒５元，北水淨賣出３﹒３億元。

建設銀行跌０﹒９７％報６﹒１４元，北水淨買入３﹒２億元。

中芯國際跌１﹒５５％報１９﹒０８元，北水淨買入２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒３２

建設銀行 （００９３９） ３﹒２０

中芯國際 （００９８１） ２﹒２７

微盟集團 （０２０１３） １﹒６４

安踏體育 （０２０２０） １﹒５０



淨沽出最多港股：

美團點評 （０３６９０） －３﹒３４

吉利汽車 （００１７５） －０﹒７０

中國建材 （０３３２３） －０﹒７０

香港交易所 （００３８８） －０﹒２４

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒０６

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（ｃａ）

