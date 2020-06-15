【新冠肺炎】港鐵（０００６６）迪士尼線周三起恢復服務

《經濟通通訊社１５日專訊》為配合香港迪士尼樂園重開，港鐵（０００６６）迪士尼線將

於本周三（１７日）恢復列車服務，繁忙時段班次為每１０分鐘一班，非繁忙時段則為２０分鐘

一班。

香港迪士尼樂園公布，將於本周四（１８日）重開，每日會設有入場人次限制，市民可透過

官網預約入園日子，樂園年票會員今日起可率先預約入園日期，非年票持有者明日（１６日）起

可預約。市民並須遵守園內多項防疫措施，包括佩戴口罩，進園前要填寫健康申報表格等。

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