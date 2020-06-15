  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2020 13:54

【新冠肺炎】港鐵（０００６６）迪士尼線周三起恢復服務

　　《經濟通通訊社１５日專訊》為配合香港迪士尼樂園重開，港鐵（０００６６）迪士尼線將
於本周三（１７日）恢復列車服務，繁忙時段班次為每１０分鐘一班，非繁忙時段則為２０分鐘
一班。
　　香港迪士尼樂園公布，將於本周四（１８日）重開，每日會設有入場人次限制，市民可透過
官網預約入園日子，樂園年票會員今日起可率先預約入園日期，非年票持有者明日（１６日）起
可預約。市民並須遵守園內多項防疫措施，包括佩戴口罩，進園前要填寫健康申報表格等。
（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/06/2020
【FOCUS】5月數據喜憂參半　「二次爆發」股市壞極有限
興證快訊15/06/2020
地攤經濟
生財有道15/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：平醫約100元中線吸納
國際動態15/06/2020
美再有黑人被殺 警員遭革職
生財有道15/06/2020
【派錢一萬】銀行拎？郵局拎？教你無憂快速登記！
生財有道12/06/2020
《股市一周》市場憂美國疫情第二波　港股全周挫469點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金