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15/06/2020 16:18

傳字節跳動與華僑銀行創始家族就進軍數碼銀行業磋商

　　《經濟通通訊社１５日專訊》英國《金融時報》引述知情人士透露，抖音母公司字節跳動
（Ｂｙｔｅ　Ｄａｎｃｅ）正與華僑銀行的創始家族之一就進軍銀行業進行磋商。
　　知情人士稱，字節跳動正與李氏家族有關聯的一個投資集團建立合作關係進行商談，李氏家
族是華僑銀行的創始家族之一，字節跳動還競標新加坡的數字銀行牌照。
　　字節跳動拒絕就申請數字銀行牌照傳聞作出評論。（ｂｉ）

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