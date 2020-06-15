上市以來首次停派息，大家樂：危機未除保留現金應對

《經濟通通訊社１５日專訊》大家樂（００３４１）首席執行官羅德承於業績會上表示，今

年是集團上市以來首次不派末期息，坦言業績是上市以最嚴峻，甚至比「沙士時期」來更惡劣，

由於４至５月營運情況未有大幅改善，同時每月開支亦較大，在危機未解除及前景未樂觀，故需

保留現金保守應對。至於何時恢復派息，他指，集團向來期望維持派息佔利潤的比例約６０％至

７０％，未來仍需視乎中期業績表現。



＊已參與保就業計劃，今年將凍結基本人工＊



他稱，香港自去年５月起消費意欲低迷，而受疫情影響，２、３月出現嚴重虧損，全線業務

更無一倖免錄得虧損。集團已於３月初申請政府推出的首輪抗疫基金餐飲業資助，並獲得約

５７００萬元補，考慮到集團在香港每月薪酬開支約２億元，故亦已參與第兩輪的「保就業」計

劃，預料每月資助額為８０００萬元。

他透露，集團今年將凍結基本人工，同時會因應營運狀況而調整部分員工的工時，至於管理

層薪資則與業績掛勾，因此變相薪酬減少，以他為例，今年人工減幅逾三成。



＊餐單均價下跌，不排除關閉沒有利潤分店＊



他又稱，疫情改變了顧客的飲食習慣及消費模式，外賣佔比明顯上升，期內餐單均價按年跌

０﹒５元，每呎銷售亦有雙位數跌幅，直言可負擔的租金水平難如以往高。而集團有四成租約獲

得租金優惠，惟只得低雙位數減幅，未來將會視乎營運狀況而調整店舖網絡，不排除將關閉沒有

利潤的分店，同時會持續增加超值套餐及外賣餐單組合等。（ｙｗ）

