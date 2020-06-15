【國安立法】饒戈平：中央處理香港國家安全事務有執法及司法權

《經濟通通訊社１５日專訊》基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平表示，根據
《國際法》規定，國家管轄權包括立法、執法及司法權，可以理解中央處理香港國家安全事務上
，不限於立法權，亦包括執法權和司法權。
饒戈平出席研討會時表示，國家安全屬於中央事權，從法理角度可以理解，中央在維護香港
國安事務上，不單有立法權，可以有必要的、有限度的執法權，以及特定條件下的司法權。
（ｂｉ）
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