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15/06/2020 19:04

【國安立法】港澳辦：中央對特別嚴重的危害國安案件保留管轄權

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港澳辦副主任鄧中華表示，中央要保留權力，在極其特殊情況
下，管轄特別嚴重的危害國安案件，相信中央需要管轄的案件將是少之又少。
　　他在深圳出席研討會時表示，中央在港維護國安的機構，應當與特區相應機構建立協調機制
，監督指導維護國家安全工作。他強調，中央不會取代特區機關的責任，亦不會影響香港的獨立
執法及司法權，而維護香港國家安全的主要責任在於特區，執法及司法等主要工作應由特區完成
。（ｂｉ）（ｚｚ）

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