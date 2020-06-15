【修例風暴】香島中學音樂老師不獲續約，官媒支持校方決定

《經濟通通訊社１５日專訊》內地官方《人民日報》、《環球時報》於昨日發表文章表示，
全力支持香島中學校方的決定，當中《人民日報》指「愛國是本分，而不是選擇」，亦指自香港
自回歸一刻起，幫助青少年樹立國家觀念、建立國民身份認同「是教育界的當然之責」。
近日香島中學學生在校外組成人鏈，聲援一名教師懷疑在音樂考試時未有禁止學生演奏《願
榮光歸香港》而不獲續約。（ｂｎ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|國際動態15/06/2020
美再有黑人被殺 警員遭革職
|生財有道15/06/2020
【派錢一萬】銀行拎？郵局拎？教你無憂快速登記！
|生財有道12/06/2020
《股市一周》市場憂美國疫情第二波 港股全周挫469點
|中國故事12/06/2020
《神州經脈》北京再增本土新冠病例 A股抗跌 中間價結束九連升
|生財有道12/06/2020
《嚟緊炒D乜》世房財務結構健康且業務仍見增長 30元入第一注
|生財有道12/06/2020
《經濟不停學》B仔來了你識湊？生物科技股大解構！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰