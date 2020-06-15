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15/06/2020 10:54

【修例風暴】香島中學音樂老師不獲續約，官媒支持校方決定

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地官方《人民日報》、《環球時報》於昨日發表文章表示，
全力支持香島中學校方的決定，當中《人民日報》指「愛國是本分，而不是選擇」，亦指自香港
自回歸一刻起，幫助青少年樹立國家觀念、建立國民身份認同「是教育界的當然之責」。
　　近日香島中學學生在校外組成人鏈，聲援一名教師懷疑在音樂考試時未有禁止學生演奏《願
榮光歸香港》而不獲續約。（ｂｎ）（ｚｚ）

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