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15/06/2020 12:26

大家樂全年純利按年跌８７％至７３６３﹒４萬元，不派末期息

　　《經濟通通訊社１５日專訊》大家樂集團（００３４１）公布，截至今年３月３１日止年度
，股東應佔溢利減少８７﹒１％至７３６３﹒４萬元，每股盈利０﹒１３元，不派末期息。年內
派發中期股息每股１９港仙，全年派息率為１５１﹒１％。
　　期內，收入按年跌６﹒２％至７９﹒６３億元，毛利跌４０﹒５％至７﹒３億元，毛利率下
跌５﹒２個百分點至９﹒２％。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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