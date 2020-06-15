大家樂全年純利按年跌８７％至７３６３﹒４萬元，不派末期息

《經濟通通訊社１５日專訊》大家樂集團（００３４１）公布，截至今年３月３１日止年度

，股東應佔溢利減少８７﹒１％至７３６３﹒４萬元，每股盈利０﹒１３元，不派末期息。年內

派發中期股息每股１９港仙，全年派息率為１５１﹒１％。

期內，收入按年跌６﹒２％至７９﹒６３億元，毛利跌４０﹒５％至７﹒３億元，毛利率下

跌５﹒２個百分點至９﹒２％。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

