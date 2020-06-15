【國安立法】林鄭月娥：立法不影響香港營商環境，稱中央用心良苦

《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥今日就「港區國安法」拍攝短片，表示立法

懲治的是極少數犯危害國安罪行的人，不會影響港人依法享有的權利與自由，不會影響香港營商

環境。

她表示，香港特區的行政和立法機關，在２０多年來都無法為保障國家安全自行制定法律，

中央今次從國家層面立法，是要維護一國兩制和保障港人利益，用心良苦。（ｂｎ）

