《小傳日記》憂疫情爆發，魚缸向下撻；舊經濟回吐，生科股飛高

《小傳日記》近日花旗國多個州嘅確診病例大增，日本東京及神州北京噚日新增病例繼續上

升，「孖屐」就驚爆發第二波疫情，搞到經濟復甦遙遙無期；加上內地經濟增長「三頭馬車」的

５月份數據都差過預期，魚缸今早低開３１０點報２３９９１點，其後跌幅一度收窄至不足百點

。

午後，「孖屐」恐慌情緒加劇，標普５００ ＶＩＸ指數期貨現報３９﹒２０漲近１３巴仙

，美股三大指數期貨跌幅擴大，當中道指期貨曾瀉近千點。魚缸受拖累，最低曾見２３６８４點

挫６１７點失守二萬四關同二十天線（約２４０１７點）。當中舊經濟板塊繼續成為回吐重災區

，濠賭、地產佬同保險佬都見一定跌幅。亞洲主要股市都係普遍收低，魚缸四連跌，藍戰士得長

江基建（０１０３８）走高，全日收報２３７７６點，跌５２４點或跌逾２巴仙，主板成交１２

８０﹒２１億銀。國企指數報９６５５點，跌１７６點或跌近２巴仙。

Ａ場齊齊跌親，上證綜合指數收報２８９０點，跌２９﹒７１點或跌１﹒０２％，成交２９

３３﹒６２億銀人民幣。深證成份指數收報１１１９２點，跌５９﹒４３點或跌０﹒５３％，總

成交７５９５﹒１１億銀人民幣增加近９巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌近２巴仙，報４３３﹒６銀；大笨象（００００５

）跌逾２巴仙，報３６﹒５銀；神州移動（００９４１）跌逾２巴仙，報５３﹒１銀；建設銀行

（００９３９）跌１巴仙，報６﹒１４銀；三發發（００３８８）跌近３巴仙，報２８７﹒４銀

。



＊燃料需求減油佬就好慘，孖屐要回吐舊經濟跌到＊



「孖屐」憂爆發第二波疫情衝擊燃料需求，油價錄得自４月以來首周下跌，本日亞洲時段原

油期貨更曾插超過半成，石油佬當然無運行。中海油（００８８３）蒸發逾２巴仙，報８﹒６１

銀；中石油（００８５７）蒸發近３巴仙，報２﹒５９銀；中石化（００３８６）碌低２巴仙，

報３﹒３４銀；中海油田（０２８８３）碌低近４巴仙，報７﹒０５銀；Ｆ三星原油期（０３１

７５）插低逾２巴仙，報２﹒４５銀。

「孖屐」回吐，之前炒起嘅舊經濟佬包括地產、賭佬同保險佬當然難逃一劫。友邦保險（０

１２９９）插低３巴仙，報６９﹒２銀；國壽（０２６２８）插水近３巴仙，報１５﹒５４銀；

新鴻基地產（０００１６）跌低近３巴仙，報９７﹒６銀；領展（００８２３）潛水３巴仙，報

６５﹒１銀；銀河娛樂（０００２７）跪低近半成，報５１﹒８５銀。



＊手遊數據好齊齊飛高高，軟件需求勁中國有贊醒＊



手遊數據係神州繼續保持強勁！有份遊戲資料數據顯示，５月份神州手遊規模按月升一成一

至１７６﹒８銀人仔，力度咁強，手遊佬齊齊起飛，中手游（００３０２）勁升逾９巴仙，報３

﹒１銀；ＩＧＧ（００７９９）都飛起近半成，報５﹒５２銀；友誼時光（０６８２０）漲逾４

巴仙，報３﹒５２銀。不過有一兩隻隨市低走，創夢天地（０１１１９）回吐近３巴仙，報４﹒

２７銀；上星期上市嘅網易（０９９９９）跌近３巴仙，報１２５﹒１銀。

近期個個都講Ｓａａｓ（軟件即服務），呢個新概念成為缸友熱炒對象，例如中國有贊（０

８０８３）今日有逾億元成交，真係飲得杯落，最終中國有贊升踢高近８巴仙，報１﹒１４銀；

微盟集團（０２０１３）升近３巴仙，報９﹒７１銀；金蝶國際（００２６８）漲逾２巴仙，報

１４﹒２８銀；民航信息（００６９６）慘豬回吐近跌６巴仙，報１４﹒９銀；金山軟件（０３

８８８）升近３巴仙，報２６﹒９銀。



＊北京爆疫情生物股勁升，大市齊回吐新經濟難守＊



正當係花旗國爆發第二浪疫情之際，北京都迎來感染個案，疫情咁反覆，Ｂ仔股股就梗係先

升一輪再講；君實生物（０１８７７）升近４巴仙，報５３﹒７銀；啟明醫療（０２５００）升

逾１巴仙，報６２﹒８銀；復宏漢霖（０２６９６）升近３巴仙，報４４銀；康希諾生物（０６

１８５）抽高近７巴仙，報１８７銀。唯獨信達生物（０１８０１）跌近３巴仙，報４６﹒１５

銀。

大市今日咁波動，大家都先沽貨為敬，新經濟股都無可避免，美團點評（０３６９０）跌近

４巴仙，報１５９﹒５銀；小米集團（０１８１０）挫近３巴仙，報１２﹒４６銀；阿里巴巴（

０９９８８）跌逾２巴仙，報２０６﹒８銀；閱文集團（００７７２）潛近半成，報８﹒５３銀

；眾安在線（０６０６０）跌逾１巴仙，報２７﹒９５銀。請請！



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