【新冠肺炎】限聚令有望大鬆綁，料放寬至數十人

《經濟通通訊社１５日專訊》父親節將至，香港疫情近日算是穩定。據悉，港府考慮把本月
１８日（周四）屆滿的８人「限聚令」，大幅放寬到幾十人，食肆將最為受惠。行政會議本周二
（１６日）將就此拍板。
據了解，政府高層認為，香港近來疫情算是穩定，因此考慮再放寬限聚令的人數上限，由現
時的８人，大幅增至３０多、４０人，甚至不排除更多，但亦要視乎這兩天疫情會否有新變化，
特別是有否轉差的跡象。（ｈｌ）
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