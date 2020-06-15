憂第二波新冠疫情擴散，港股跌５２４點收報２３７７６點創兩周低

《經濟通通訊社１５日專訊》美國多個州份過去三天的新增新型肺炎病例均創新高，美股道

期今早走低逾３００點，加上北京發生第二波疫情，港股今早低開３１０點報２３９９１點，穿

兩萬四關，其後跌幅一度收窄至１６２點。惟內地公布的５月工業、固投及零售「三頭馬車」數

據均差過預期，港股再度向下，加上午後美股三大指數期貨跌幅急速擴大，道指期貨更一度瀉逾

９００點，恆指最低見２３６８４點插６１６點，創６月１日以來新低。濠賭及出口板塊跑輸大

市，均有逾４％跌幅。最終恆指收報２３７７６點，跌５２４點或２﹒１６％，跌穿二十天

（２４０１８點）及五十天線（２４０１９點）。主板成交１２８０﹒２１億元，增加

１０﹒９％。

國指收報９６５５點，跌１７６點或１﹒８％。

重磅股走勢偏軟，匯控（００００５）跌２﹒１４％，報３６﹒５元；中移動

（００９４１）挫２﹒１２％，報５３﹒１元；騰訊（００７００）跌１﹒６８％，報

４３３﹒６元；港交所（００３８８）走低２﹒９７％，報２８７﹒４元；建行（００９３９）

跌０﹒９７％，報６﹒１４元；友邦（０１２９９）挫３﹒０８％，報６９﹒２元。

公用股長建（０１０３８）成為疫市奇葩，微升０﹒２４％為本日唯一錄得升幅的藍籌。

Ａ股兩市同樣受外圍拖累，上證綜指收報２８９０點，跌２９點或１﹒０２％；深證成份指

數報１１１９２點，跌５９點或０﹒５３％，總成交７５９５﹒１１億人幣，多８﹒６％為約半

個月高。



＊出口股跌勢加劇，創科挫近半成＊



美國近日感染新冠肺災的住院人數上升，有報道引述研究人員稱，實驗可證明病毒曾發生基

因突變，使人體細胞更容易受到感染。市場憂慮疫情反彈，拖慢經濟復甦，出口股跌勢加快，創

科（００６６９）挫４﹒８７％，報７０﹒３５元，為本日表現最差藍籌；申洲（０２３１３）

跌４﹒１９％，報９１﹒５元；敏華（０１９９９）走低２﹒２６％，報６﹒９２元；德昌電機

（００１７９）跌５﹒６７％，報１３﹒９８元。

新型肺炎爆發第二波疫情，恐打擊原油需求，原油期貨於亞洲時段一度挫逾５％，三桶油受

累，中海油（００８８３）跌２﹒４９％，報８﹒６１元；中石油（００８５７）挫２﹒６３％

，報２﹒５９元；中石化（００３８６）走低２﹒０５％，報３﹒３４元。中海油服

（０２８８３）跌３﹒８２％，報７﹒０５元，獲匯證評價為中國能源板塊中表現最好的股份，

並上調其目標價１２％。



＊北京現搶菜潮，農產品相關股急飆＊



北京市最近再度爆發新型肺炎本土病例疫情，當地過去２４小時內再增３６起本土病例，河

北、四川及遼寧都出現和北京有關的確診病例，醫藥相關股份炒起，疫苗股康希諾生物

（０６１８５）漲６﹒５５％，報１８７元；開拓藥業（０９９３９）穩定價格期結束，股價升

１﹒８８％，報１５﹒１８元；中生製藥（０１１７７）走低１﹒４５％，報１３﹒５６元。恆

大健康（００７０８）急飆３７﹒１７％，報９﹒７８元；平安好醫生（０１８３３）挫

３﹒４１％，報１０７﹒６元。

被認為是疫源地的北京新發地市場被迫關閉，它是中國最大的農產批發市場，交易量與交易

額均為全國第一，當地出現集體搶菜的情況，以致相關股份抽升，經營農產品批發市場的中國地

利（０１３８７）炒高１２﹒４２％，報１﹒７２元；從事種植及買賣農產品的中國金控

（００８７５）揚６﹒４２％，報１﹒９９元。豬肉股方面，普甜食品（０１６９９）走高

９﹒５５％，報０﹒２１８元；中糧肉食（０１６１０）升１﹒７９％，報２﹒２８元。萬洲國

際（００２８８）跌１﹒６３％，報６﹒６３元。



＊新冠肺炎情反彈累濠賭，上月訪港旅客瀉９９﹒９％＊



新型肺炎疫情在中國復發，不利澳門賭業復甦，銀娛（０００２７）跌４﹒７８％，報

５１﹒８５元；金沙（０１９２８）走低４﹒３％，報３１﹒１５元；澳博（００８８０）跌

４﹒４３％，報８﹒８４元；美高梅（０２２８２）挫３﹒７％，報９﹒９元。永利

（０１１２８）發行六年期７﹒５億美元優先票據，所得淨額擬撥作一般公司用途，直至業務從

疫情影響中恢復，收跌４﹒６４％，報１３﹒９６元。

香港旅發局公布初步數字，上月訪港旅客只得８１３９人次，按年大瀉９９﹒９％，零售股

跑輸，周大福（０１９２９）跌４﹒４％，報６﹒７３元。六福（００５９０）跌２﹒９７％，

報１５﹒０４元；莎莎（００１７８）走低３﹒７３％，報１﹒２９元。大家樂（００３４１）

全年純利跌逾八成七，大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別倒退６％及７％，並取消派發未期息，

收跌３﹒３３％，報１５﹒１元。大快活（０００５２）挫３﹒７２％，報１６﹒５６元。

（ｎｓ）

