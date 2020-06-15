《鍾之日記》病毒突破鐵壁防禦，京城疫情觸發跌浪

《鍾之日記》６月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



一直被指防疫「銅牆鐵壁」的北京意外出現疫情，且來勢洶洶並出現社區擴散，４日內確診

７９宗本土新型冠狀病毒病例，絕大多數感染者與位於豐台區的新發地批發市場有關。北京市委

書記蔡奇宣布北京已進入非常時期。國務院副總理孫春蘭直指，北京疫情擴散風險高。

受疫情防控影響，國家統計局取消今日的發布會，改為網上發布５月經濟數據：５月規模以

上工業增加值同比實際增長４﹒４％，增速較４月回升０﹒５個百分點，惟仍低市場預期增５％

。５月社會消費品零售總額同比下降２﹒８％，降幅比上月收窄４﹒７個百分點，遜於市場預期

的跌２％；首五月全國固定資產投資同比下降６﹒３％，遜於市場預期的５﹒９％降幅。

滬深開市表現穩定，在部分板塊急速拉升後，滬綜指甚至曾稍微倒升，惟最新公布的投資、

工業及消費數據均遜預期加上疫情夾擊，外資快速撤走，全日通過陸股通流走４０﹒７億元人民

幣，Ａ場後市變兇險，殺投資者一個措手不及，滬指全日收跌１﹒０２％，報２８９０﹒０３點

，失守二千九，深成指倒跌０﹒５３％，至於創業板憧憬註冊制落地，在影子股效應下一度大漲

逾２％惟收市升幅僅為０﹒５８％。

人行大幅縮量續作ＭＬＦ，兩市全日成交７５９６億元人民幣，較上周五成交增８﹒６％，

為約半個月高。



＊港股再遇霹靂，五十天線不保＊



美國多個州份過去三天的新增新型肺炎病例均創新高，美股道期今早走低逾３００點，加上

北京發生第二波疫情，港股今早低開３１０點報２３９９１點，穿兩萬四關，其後跌幅一度收窄

至１６２點。惟內地公布的５月數據均差過預期，港股再度向下，加上午後美股三大指數期貨跌

幅急速擴大，道指期貨更一度瀉逾９００點，恆指最低見２３６８４點插６１６點，創６月１日

以來新低。濠賭及出口板塊跑輸大市，均有逾４％跌幅。最終恆指收報２３７７６點，跌５２４

點或２﹒１６％，跌穿二十天（２４０１８點）及五十天線（２４０１９點）。成交１２８０億

元，增加１０﹒９％。



＊病毒帶歐洲毒株基因？首都機場跌４％＊



僱用或接待約１萬名工人和供應商的北京新發地市場，周六（１３日）凌晨起休市並全面清

潔消毒，所有商戶和員工都需要接受新冠病毒核酸檢測。新發地為北京供應９０％的蔬菜和水果

，新發地休市，加上多個地區實施封閉式管理，當地引發恐慌，網傳超市出現搶購蔬菜潮，超市

貨架紛紛被清空。《中央電視台》引述北京市疾控中心研究員楊鵬指出，「通過全基因組測序發

現病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關」。

北京下午再召開疫情防控發布會。北京市疾控中心通報，１４日新增確診病例中男性２５例

，女性１１例，東城區和石景山區為近日來首次報告病例。當局承認疫情與新發地市場高度關聯

，對新冠病毒的變異傳播規律還沒有完全掌握，首都疫情形勢十分嚴峻。北京各區已開展「敲門

行動」，「地毯式」排查有關人員，餐飲企業暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚餐活動。

首都機場（００６９４）收挫４﹒１％，報５﹒１４元。

另外，民航局發出首份「熔斷指令」，要求南方航空（０１０５５）由下周一（２２日）起

，暫停營運由孟加拉達卡至廣州航線４星期，因上周四（１１日）同類型航班中，機上有１７位

旅客被檢出對新型冠狀病毒呈陽性。慘遭國內首例熔斷的南方航空跌４﹒８％，國航

（００７５３）同挫３﹒９％，東方航空（００６７０）則跌３﹒１％。



＊ＭＬＦ續做量不似預期，內銀股受壓普跌＊



上周一（８日）５０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人民銀行當日按兵不動

，表示將於１５日左右對本月到期的ＭＬＦ一次性續做。人行今日如約開展ＭＬＦ操作，惟操作

量僅２０００億元人幣，較上周一到期的規模縮減３０００億人幣，而２﹒９５％的中標利率持

平也無驚喜。另外，本周五（１９日）將再有２４００億人幣的ＭＬＦ到期。

光大證券首席銀行業分析師王一峰指，ＭＬＦ續作量低於市場預期，認為人行對於打擊「套

利」態度比較明確，不希望釋放過多寬鬆矛盾信號。他又稱，５月份財政性存款增加較多，６月

末又是財政撥付大月，因此通過短期公開市場操作調節可以實現資金平滑。

而針對ＭＬＦ利率不變，華創證券分析師周冠南指出，ＭＬＦ利率和貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）掛勾，ＬＰＲ進一步下調導致的息差收窄，需要平衡考慮銀行綜合負債成本偏好。後

續可能需要等壓降結構性存款、高息攬儲的監管產生一定效果，銀行成本有所回落再壓降資產端

收益。她強調，年內政策利率調降或仍可期。

內銀股今日普遍受壓，招行（０３９６８）挫２％，交行（０３３２８）跌１﹒５％，中行

（０３９８８）、工行（０１３９８）吐１﹒４％，郵儲行（０１６５８）亦軟１﹒１％。



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