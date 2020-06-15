【新冠肺炎】北京４天確診７９宗病例，專家懷疑受病毒污染物輸入

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京發生第二波新冠肺炎疫情，４天確診

７９宗本土病例，大部分與新發地巿場有關。

北京市衛健委通報，１４日，北京市新增報告本地確診病例３６例，１３日，新增報告本地

確診病例３６例、無症狀感染者１例。１１日和１２日，北京兩天共確診７例本土病例，並篩查

出４６名無症狀感染者。其中新發地有４５人咽拭子陽性，另在海澱一農貿市場中發現１例陽性

，是１例新發地確診病例的密切接觸者。北京４日共確診７９例病例。

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，國家衛健委

和中國疾控中心的專家隊伍已經介入，而且已經分離出病毒基因，基因測序初步結果顯示，病毒

毒株不像是國內流行的類型，處理不好或形成第二波疫情。《中央電視台》引述北京市疾控中心

研究員楊鵬則進一步指出，「通過全基因組測序發現病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性

有關」。

僱用或接待約１萬名工人和供應商的新發地，周六（１３日）凌晨起休市並全面清潔消毒，

所有商戶和員工都需要接受新冠病毒核酸檢測。新發地為亞洲交易規模最大的農產品批發市場，

為北京供應９０％的蔬菜和水果，據新發地官方網站數據，每天市場上交易超過１千５百噸海鮮

、１萬８千噸蔬菜和２萬噸水果。新發地休市，加上北京多個地區實施封閉式管理，當地引發恐

慌，網傳超市出現搶購蔬菜潮，有網民表示，周六早上六點多超市門口就五十多人在排隊搶菜，

超市貨架紛紛被清空。北京市商務局表示，新發地暫時休市以來，全市的生活必需品市場供應情

況備受關注。從昨天的情況看，全市生活必需品總體供應平穩，秩序良好。

遼寧１２日公布，新增２例無症狀感染者 為北京市確診病例密切接觸者。遼寧大連、山西

呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東等地疾控中心發出提醒：如非必要，市民近期不要前往北京市。



＊砧板檢測帶毒，專家稱不能確定三文魚為傳染源＊



北京市疾控中心表示，市場發現４０件環境陽性樣本，但沒有具體透露是哪些樣本，公眾唯

一得悉的陽性樣本為市場內切割進口三文魚的砧板，有關海產的貨源來自京深海鮮市場。

受該消息影響，北京的主要超市、物美、家樂福都已連夜下架全部三文魚。北京市市場監管

局下發通知，北京市啟動食品安全大檢查，全面排查食品安全風險隱患。不過，多位病毒學家解

釋，通過食用的方式感染病毒可能性比較低。

中疾控專家吳尊友表示，北京突然出現疫情有兩種可能，一是批發市場內被病毒污染的海產

品或肉類是源頭，工作人員接觸這些產品就會被感染；第二是新發地批發市場人流量非常大，出

入市場的人是傳染源。

吳尊友稱不能因為在切割進口三文魚的砧板中檢測到新冠病毒，就下結論說三文魚就是傳染

源。接觸到砧板的所有人或物品都有可能。正常自然界的魚身體內是不會帶冠狀病毒。但魚被捕

撈後，如果處理的工人感染新冠病毒，可能導致魚的表面被污染。

