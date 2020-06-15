【新冠肺炎】蔡奇：北京進入非常時期，豐台副區長等３人被免職

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京市最近四日確診５１人感染新冠肺炎

，絕大多數感染者與位於豐台區的新發地批發市場有關。北京市委書記蔡奇在疫情防控會議上表

示，北京已進入非常時期，要堅決果斷處置，堅決阻斷疫情傳播渠道，堅決遏制疫情擴散蔓延。

會議強調，要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民小區等場所實施封閉式管理，勿出不

進。進一步擴大排查範圍，新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、飯店、食堂等場所，都要

開展人員、環境、食品等檢測，遇有情況果斷處置。嚴格入境進京人員管控，加強入境貨機和入

境貨物檢驗檢疫。

目前，北京新發地、京深海鮮市場、順義區順鑫石門批發市場、平谷區東寺渠農副產品批發

市場等多家批發市場暫停營業。



＊豐台３名相關負責人被免職＊



北京市紀委市監委１３日成立調查組，針對北京新發地農產品批發市場新冠肺炎疫情防控工

作中存在的失職失責問題進行調查。豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農

產品批發市場總經理張月琳在疫情防控工作中存在落實「四方責任」不到位、「四早」要求不力

、消殺工作不到位等問題，３人均被免職。

北京市豐台區全力開展檢測工作。共採集人員樣本８１８６件，截至目前，５８０３份咽拭

子樣本已完成檢測，均為陰性。擬對周邊小區４﹒６萬名居民全部進行核酸檢測，共設置核酸檢

測站點２４個，目前全區已檢測１０８８１人。

截至１４日１５時，已排查密接人員３９４人，其中已覈實現住豐台區２４２人，其餘轉外

省外區。目前密接人員已集中隔離１１１人，其餘人員目前在居家隔離，正在全力安排集中隔離

。在全區安排集中隔離酒店１１家（房間１０００個）備用。

