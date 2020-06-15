【新冠肺炎】統計局：疫情防控取消發布會，５月經濟數據網上發布

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局周日（１４日）發公告，因疫情防控需要，取消原

定今日（１５日）上午舉行５月份經濟運行情況發布會，有關數據及解讀將改為網上發布。

根據國家統計局信息發布日程表，今日上午１０時，當局將在網上發布５月份國民經濟運行

情況新聞稿、規模以上工業生產月度報告、固定資產投資（不含農戶）月度報告、房地產開發和

銷售情況月度報告、社會消費品零售總額月度報告、能源生產情況月度報告，同時發布工業生產

、固定資產投資、社會消費品零售領域的解讀稿。

公告指，數據發布後，當局將及時收集傳媒關注的問題，並於今日下午２時在官網發布新聞

發言人答記者問，解讀相關問題。



＊機構料５月工業生產提速，投資累計降幅進一步收窄＊



據《路透》綜合近２０家機構預測中值結果顯示，內地５月國內經濟活動料繼續回暖，伴隨

著國內有效需求尤其投資需求的釋放，工業生產提速，延續上月的同比正增長勢頭；投資累計同

比降幅進一步收窄，消費活動繼續復甦。

機構料５月工業增加值同比升幅擴大至５％（４月為同比增３﹒９％），社會消費品零售總

額同比跌幅收窄至２％（４月為同比跌７﹒５％），首５月固定資產投資跌幅亦收窄至５﹒９％

（１－４月為跌１０﹒３％）。（ａｃ）

