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15/06/2020 08:27

【新冠肺炎】全國昨新增４９宗確診，包括北京３６宗本土病例

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據國家衛健委最新通報，６月１４日，全國新增確診４９宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中１０宗為境外輸入病例，分別在四川４宗，重慶、陝西各２宗，上海
、福建各１宗；新增本土病例３９宗，其中北京佔３６宗，河北３宗。昨日全國無新增死亡個案
，新增１宗疑似病例；新增治癒出院病例１宗。
　　北京市爆發第二波新冠肺炎疫情，當地連日出現多宗本土確診個案，絕大多數感染者與位於
豐台區的新發地批發市場有關。北京市委書記蔡奇日前在疫情防控會議上表示，北京已進入非常
時期，又要求５月３０日以來與新發地批發市場有密切接觸者都要核酸檢測。目前北京有３個區
、４個街鄉列為中風險地區。
　　截至６月１４日，全國累計確診病例的最新數字為８３１８１宗。累計死亡人數維持
４６３４人；現有確診病例１７７宗，其中重症病例２宗；現有疑似病例３宗；累計治癒出院病

７８３７０宗。
　　境外輸入累計確診病例１８３７宗，累計治癒出院病例１７４５宗。現有確診病例９２宗，
無重症病例，現有疑似病例２宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５９７宗，香港１１０９宗（１０６７人出院，４人死
）；澳門維持４５宗，全數患者均已出院；台灣４４３宗（４３１人出院，７人死）。
　　
＊新增無症狀感染者１８人＊

　　全國昨新增無症狀感染者１８人，其中１１人由境外輸入。當日沒有患者轉為確診病例；解
除隔離９人。目前尚在醫學觀察１１２名無症狀感染者，其中境外輸入佔６２人。（ａｃ）

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