【數據解讀】統計局：住戶收支調查印證「６億人月入１千元」說法

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院總理李克強早前在全國兩會的總理記者會上，透露中國

有「６億人月均收入僅１０００元（人民幣．下同）」，引來社會熱議。有傳媒向國家統計局詢

問有關說法的真偽。統計局回覆指，該說法可從全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證。按

照住戶收支調查，全國家庭戶樣本可以分為五個等份，分別是低收入組、中間偏下收入組、中間

收入組、中間偏上收入組、高收入組，每等份各佔２０％。根據２０１９年相關數據，低收入組

和中間偏下收入組共４０％家庭戶對應的人口為６﹒１億人，年人均收入為１１４８５元，月人

均收入近１０００元。其中，低收入組戶月人均收入低於１０００元，中間偏下收入組戶月人均

收入高於１０００元。



＊數據反映基本國情，脫貧攻堅任務繁重＊



統計局指，數據反映了中國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發

展之間的矛盾，反映了中國的基本國情。中國仍然是世界上最大的發展中國家，廣大農村和中西

部地區相當一部分居民收入水平依然偏低，脫貧攻堅和鄉村振興任務十分繁重。但隨著中國經濟

持續發展，將會有愈來愈多的低收入和中間偏下收入群體轉化為中等收入群體。下階段，面對國

內外複雜形勢，要按照黨中央國務院部署，大力穩企業保就業，千方百計增加居民收入，決戰脫

貧攻堅戰，決勝全面建成小康社會。

國家統計局因疫情防控需要，取消原定今日上午舉行５月份經濟運行情況發布會，有關數據

及解讀將改為網上發布。數據發布後，當局收集傳媒關注的問題，並在官網發布新聞發言人答記

者問，解讀相關問題。（ａｃ）

