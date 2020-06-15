【聚焦數據】統計局：５月原煤生產由增轉降，原油和電力生產加快

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布今年５月份能源生產情況。規模以上工業原煤

生產由增轉降，５月生產原煤３﹒２億噸，同比下降０﹒１％，上月為增長６％；日均產量

１０２９萬噸，環比減少４５萬噸。１至５月，生產原煤１４﹒７億噸，同比增長０﹒９％。



＊原油生產有所加快，加工量較快增長＊



５月生產原油１６４６萬噸，同比增長１﹒３％，增速比上月加快０﹒４個百分點；加工原

油５７９０萬噸，增長８﹒２％，比上月加快７﹒４個百分點。１至５月，生產原油８０９０萬

噸，同比增長１﹒９％；加工原油２６１３９萬噸，下降１﹒０％。

原油進口由降轉增，國際原油價格快速回升。５月份，進口原油４７９７萬噸，同比增長

１９﹒２％，上月為下降７﹒５％。１至５月份，進口原油２１５５８萬噸，同比增５﹒２％。



＊天然氣生產保持較快增長＊



５月生產天然氣１５９億立方米，同比增長１２﹒７％，增速比上月回落１﹒６個百分點，

日均產量５﹒１億立方米。１至５月，生產天然氣７８８億立方米，同比增長１０﹒１％。

天然氣進口穩定增長。５月份，進口天然氣７８４萬噸，同比增長３﹒７％。１至５月，進

口天然氣４０１２萬噸，同比增長１﹒９％。



＊電力生產明顯加快＊



５月發電量５９３２億千瓦時，同比增長４﹒３％，比上月加快４個百分點，日均發電量

１９１﹒４億千瓦時，環比增加６﹒６億千瓦時。１至５月，發電量２７３２５億千瓦時，同比

下降３﹒１％。

分品種看，５月份，火電、核電、風電增速明顯加快，水電降幅擴大，太陽能發電增速回落

。其中，火電同比增長９﹒０％，增速比上月加快７﹒８個百分點；核電增長１４﹒３％，加快

３﹒６個百分點；風電增長５﹒２％，加快４﹒０個百分點；水電下降１６﹒５％，降幅比上月

擴大７﹒３個百分點；太陽能發電增長７﹒１％，增速比上月回落５﹒２個百分點。（ｊｔ）

