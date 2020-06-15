  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2020 10:47

【聚焦數據】統計局：５月原煤生產由增轉降，原油和電力生產加快

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布今年５月份能源生產情況。規模以上工業原煤
生產由增轉降，５月生產原煤３﹒２億噸，同比下降０﹒１％，上月為增長６％；日均產量
１０２９萬噸，環比減少４５萬噸。１至５月，生產原煤１４﹒７億噸，同比增長０﹒９％。

＊原油生產有所加快，加工量較快增長＊

　　５月生產原油１６４６萬噸，同比增長１﹒３％，增速比上月加快０﹒４個百分點；加工原
油５７９０萬噸，增長８﹒２％，比上月加快７﹒４個百分點。１至５月，生產原油８０９０萬
噸，同比增長１﹒９％；加工原油２６１３９萬噸，下降１﹒０％。
　　原油進口由降轉增，國際原油價格快速回升。５月份，進口原油４７９７萬噸，同比增長
１９﹒２％，上月為下降７﹒５％。１至５月份，進口原油２１５５８萬噸，同比增５﹒２％。

＊天然氣生產保持較快增長＊

　　５月生產天然氣１５９億立方米，同比增長１２﹒７％，增速比上月回落１﹒６個百分點，
日均產量５﹒１億立方米。１至５月，生產天然氣７８８億立方米，同比增長１０﹒１％。
　　天然氣進口穩定增長。５月份，進口天然氣７８４萬噸，同比增長３﹒７％。１至５月，進
口天然氣４０１２萬噸，同比增長１﹒９％。

＊電力生產明顯加快＊

　　５月發電量５９３２億千瓦時，同比增長４﹒３％，比上月加快４個百分點，日均發電量
１９１﹒４億千瓦時，環比增加６﹒６億千瓦時。１至５月，發電量２７３２５億千瓦時，同比
下降３﹒１％。
　　分品種看，５月份，火電、核電、風電增速明顯加快，水電降幅擴大，太陽能發電增速回落
。其中，火電同比增長９﹒０％，增速比上月加快７﹒８個百分點；核電增長１４﹒３％，加快
３﹒６個百分點；風電增長５﹒２％，加快４﹒０個百分點；水電下降１６﹒５％，降幅比上月
擴大７﹒３個百分點；太陽能發電增長７﹒１％，增速比上月回落５﹒２個百分點。（ｊｔ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態15/06/2020
美再有黑人被殺 警員遭革職
生財有道15/06/2020
【派錢一萬】銀行拎？郵局拎？教你無憂快速登記！
生財有道12/06/2020
《股市一周》市場憂美國疫情第二波　港股全周挫469點
中國故事12/06/2020
《神州經脈》北京再增本土新冠病例　A股抗跌　中間價結束九連升
生財有道12/06/2020
《嚟緊炒D乜》世房財務結構健康且業務仍見增長　30元入第一注
生財有道12/06/2020
《經濟不停學》B仔來了你識湊？生物科技股大解構！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金