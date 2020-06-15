【中概焦點】劉強東與其助理三天卸任５家京東旗下公司高管職務

《經濟通通訊社１５日專訊》天眼查數據顯示，據不完全統計，近三天，劉強東卸任京東旗
下５家公司高管職務，包括天津京東啟正貿易公司經理、廊坊京東吉特貿易公司總經理、廊坊京
東冠馬貿易公司經理、廣東京東雲錦揚信息技術公司經理及昆明京東雲科物流公司總經理。
而且卸任上述５家公司職位的不止劉強東一個人，還有其助理張雱，同時卸任了上述５家公
司的法定代表人。天眼查數據顯示，６月以來，劉強東已退出多家公司高管職位。（ｊｔ）
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