  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2020 11:09

【中概焦點】劉強東與其助理三天卸任５家京東旗下公司高管職務

　　《經濟通通訊社１５日專訊》天眼查數據顯示，據不完全統計，近三天，劉強東卸任京東旗
下５家公司高管職務，包括天津京東啟正貿易公司經理、廊坊京東吉特貿易公司總經理、廊坊京
東冠馬貿易公司經理、廣東京東雲錦揚信息技術公司經理及昆明京東雲科物流公司總經理。
　　而且卸任上述５家公司職位的不止劉強東一個人，還有其助理張雱，同時卸任了上述５家公
司的法定代表人。天眼查數據顯示，６月以來，劉強東已退出多家公司高管職位。（ｊｔ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態15/06/2020
美再有黑人被殺 警員遭革職
生財有道15/06/2020
【派錢一萬】銀行拎？郵局拎？教你無憂快速登記！
生財有道12/06/2020
《股市一周》市場憂美國疫情第二波　港股全周挫469點
中國故事12/06/2020
《神州經脈》北京再增本土新冠病例　A股抗跌　中間價結束九連升
生財有道12/06/2020
《嚟緊炒D乜》世房財務結構健康且業務仍見增長　30元入第一注
生財有道12/06/2020
《經濟不停學》B仔來了你識湊？生物科技股大解構！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金