  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2020 16:09

【華為風波】加拿大掩蓋美國參與逮捕孟晚舟，中方：嚴重政治事件

　　《經濟通通訊社１５日專訊》加拿大情報局備忘錄顯示加方故意掩蓋美國ＦＢＩ參與逮捕孟
晚舟，中國外交部發言人趙立堅對此表示，加拿大法院披露的有關文件，再次表明孟晚舟事件是
一起徹頭徹尾的嚴重政治事件，充分暴露了美國蓄意打壓中國高技術企業和華為公司的政治圖謀
，加拿大扮演了美方幫凶的角色。
　　他續指，中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，並再次敦促加方認真
對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟女士，並讓她平安回到中國。（ｊｔ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道15/06/2020
【新冠肺炎】香港迪士尼本周四重開　周一起可預約入園日期
FOCUS15/06/2020
【FOCUS】5月數據喜憂參半　「二次爆發」股市壞極有限
興證快訊15/06/2020
地攤經濟
生財有道15/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：平醫約100元中線吸納
國際動態15/06/2020
美再有黑人被殺 警員遭革職
生財有道15/06/2020
【派錢一萬】銀行拎？郵局拎？教你無憂快速登記！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金