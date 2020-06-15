【華為風波】加拿大掩蓋美國參與逮捕孟晚舟，中方：嚴重政治事件

《經濟通通訊社１５日專訊》加拿大情報局備忘錄顯示加方故意掩蓋美國ＦＢＩ參與逮捕孟

晚舟，中國外交部發言人趙立堅對此表示，加拿大法院披露的有關文件，再次表明孟晚舟事件是

一起徹頭徹尾的嚴重政治事件，充分暴露了美國蓄意打壓中國高技術企業和華為公司的政治圖謀

，加拿大扮演了美方幫凶的角色。

他續指，中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，並再次敦促加方認真

對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟女士，並讓她平安回到中國。（ｊｔ）

