【人行操作】人行開展２０００億元ＭＬＦ，全口徑淨投放８００億

《經濟通通訊社１５日專訊》上周一（８日）５０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利
（ＭＬＦ）到期，人民銀行當日按兵不動，表示將於６月１５日左右對本月到期的中期借貸便利
（ＭＬＦ）一次性續做。人行今日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行開展２０００億
元１年期ＭＬＦ操作，充分滿足了金融機構需求，中標利率持平，為２﹒９５％。今日無逆回購
操作。
公開市場今日有１２００億元逆回購到期，全口徑計，今日淨投放８００億元。（ａｃ）
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