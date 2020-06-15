【人行操作】人行開展２０００億元ＭＬＦ，全口徑淨投放８００億

《經濟通通訊社１５日專訊》上周一（８日）５０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，人民銀行當日按兵不動，表示將於６月１５日左右對本月到期的中期借貸便利

（ＭＬＦ）一次性續做。人行今日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行開展２０００億

元１年期ＭＬＦ操作，充分滿足了金融機構需求，中標利率持平，為２﹒９５％。今日無逆回購

操作。

公開市場今日有１２００億元逆回購到期，全口徑計，今日淨投放８００億元。（ａｃ）

