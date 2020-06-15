【數據解讀】交行：料次季中國經濟明顯反彈，投資回升力不如基建

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布，５月規模以上工業增加值同比增長

４﹒４％，雖不及市場預測的５％，但為連續第二個月正增長，且為年內最高；社會消費品零售

總額同比降幅收窄至２﹒８％，仍遜於市場預期的跌２％。１－５月固定資產投資同比下降

６﹒３％，差於市場預期，期內民間固投同比跌９﹒６％。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，工業逐漸接近於正常增長水平，生產已經逐

漸恢復正常。二季度經濟增速肯定會明顯反彈，預計在接近零增長或者小幅度的正增長。政策面

不會大幅度加碼，今年財政加力目標已經確定了，更多的是相關舉措盡快落地、加快落實。貨幣

政策還是繼續加大定向支持力度，著力於降低社會融資成本。

投資也在逐漸改善，最大的看點還是基礎設施投資，未來隨著新基建投資力度加大，累計投

資增速會持續回升；房地產開發投資累計降幅已經收窄到負０﹒３％，未來幾個月可能會很快轉

正，不過回升力道可能不如基建。製造業投資還是兩位數負增長，投資預期目前來看還是偏弱的

。

報告認為，穩增長的著力點肯定還在基建，尤其新基建，此外還要加大對製造業企業的定向

支持力度，比如減稅降費、定向的貨幣金融支持等。消費逐漸改善，但存在結構性分化，增長比

較快的如網上消費、新業態消費等，但餐飲、旅遊、娛樂等服務消費還是比較弱。亮點在於汽車

消費正增長，反映出促進汽車消費的政策作用在逐漸發力。（ｗｌ）

